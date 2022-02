The Witcher: CD Projekt spielt seine nächste Singleplayer-Karte

Mit Project Golden Nekker ist bei CD Projekt Red ein Standalone-Kartenspiel im Witcher-Universum in Entwicklung. An dem neuen Singleplayer-Spiel arbeitet das Gwent-Team des Entwicklers, wie die Website IGN berichtet. Inzwischen hat auch der offizielle Twitter-Account von Gwent bestätigt, dass das Projekt in Entwicklung ist.

Was wir bis jetzt wissen und für wen das Spiel interessant sein könnte, erfahrt ihr hier. Wer bei Witcher-Universum aufhorcht, wird sich auch über die besten Geschichten freuen, die unsere Redaktion mit Geralt erlebt hat:

Was ist zu Project Golden Nekker bekannt?

Ob das neue Spiel von CD Projekt am Ende tatsächlich Project Golden Nekker heißt, darf wohl bezweifelt werden, hierbei handelt es sich um einen Code-Namen, der schon länger bekannt ist. Auch Artworks geistern schon seit einiger Zeit durch das Internet:

Singleplayer: Golden Nekker soll sich wohl ausschließlich an Einzelspieler richten. Laut IGN versprechen die Entwickler eine fesselnde Singleplayer-Erfahrung. Diese soll sich aber von dem ersten Singleplayer-Ableger von Gwent, Thronebreaker: The Witcher Tales deutlich abheben: Golden Nekker wird kein Teil der Witcher Tales.

Umfang: Das neue Kartenspiel wird ein Standalone-Game, also keine bloße Erweiterung von Gwent, wie es offenbar ursprünglich geplant war.

Story: Offizielle Informationen dazu, welche Geschichte im neuen Spiel erzählt werden könnte, gibt es bisher nicht. Aber schon Thronebreaker: The Witcher Tales hat ja gezeigt, das die Entwickler auch auf der Grundlage eines Kartenspiels eine wirklich spannende Story erzählen können:

Anhand der ersten Artworks zum Spiel, die schon früher an die Öffentlichkeit gerieten, wurde bereits spekuliert, um was sich die Geschichte drehen könnte. Im offiziellen Gwent-Forum wurden bereits 2021 einige interessante Mutmaßungen getroffen:

So meint User Draconifors, ein erstes Bild von The Golden Nekker weise darauf hin, dass der aus Büchern und Spielen bekannte Magier Alzur eine große Rolle spiele, dem auch eine Karte und ein Event in Gwent gewidmet wurde.

Der User Jesting-Jack geht noch weiter und trifft diese dezent absurde, aber unterhaltsame »Vorhersage«:

Es wird ein Karten-basiertes Stealth-Game, bei dem wir den goldenen Nekker spielen, der aus dem Labor eines exzentrischen Magiers fliehen muss, der gerne an Nekkern experimentiert. Auf seinem Weg werden wir weitere Nekker befreien, deren Fähigkeiten wir nutzen um uns an dem bösen Magier zu rächen. Am Ende wird der goldene Nekker sein Volk befreien und als messianische Figur von ihnen verehrt werden.

Um was sich die Geschichte dann tatsächlich dreht, werden wir wohl erst später erfahren. Sehr lange kann es aber nicht mehr dauern, denn Golden Nekker soll nach einer Verschiebung noch 2022 erscheinen.

Auch für Gwent erscheinen 2022 noch weitere Inhalte, eine offizielle Roadmap findet ihr hier.

Will ich das spielen?

Die Entwickler betonten im Gespräch mit IGN, dass sie sich mit dem neuen Spiel spezifisch an Spieler richten wollen, die mit dem kompetitiven Multiplayer eines Gwent nur wenig anfangen konnten. Wie bereits erwähnt, soll Golden Nekker eine fesselnde Einzelspieler-Erfahrung bieten.

Wenn ihr also beispielsweise in Witcher 3 jeden Händler abgeklappert habt, um euer Deck zu vervollständigen und gar nicht genug von dem unterhaltsamen Kartenspiel bekommen konntet, dann seid ihr hier genau richtig.

Erst recht gilt das natürlich, wenn ihr Gwent wegen seines Multiplayer-Fokus links liegen gelassen habt und euch dafür begeistert auf Thronebreaker gestürzt habt. Denn auch Story-Fans werden höchstwahrscheinlich auf ihre Kosten kommen.

Das Witcher-Universum wächst vielleicht noch weiter: CD Projekt hat 2021 das Entwicklerstudio Molasses Flood gekauft, das wiederum an einem »neuen Spiel zu einer bestehenden Marke« arbeitet. Also entweder The Witcher oder Cyberpunk 2077.