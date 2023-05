The Witcher: Showrunnerin erklärt, wieso die Netflix-Serie nach Henry Cavills Ausstieg nicht endet

Henry Cavill verlässt die Serie und damit die Rolle, die ihm bis dahin reichlich Ruhm bescherte.

Als Cavill ankündigte, seine Hexerschwerter mit dem Ende der dritten Staffel abzulegen, war der Gedanke bei Fans nicht fern, dass damit die überaus erfolgreiche Netflix-Serie ihr Ende finden würde. Doch für die Macher war dies wohl nie eine Option, wie Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich, im Gespräch mit Total Film Magazine erzählt und wie Gamesradar berichtet.

Es warten noch viele Geschichten

Hissrich bedauert natürlich den Abgang von Cavill, der ab der vierten Staffel durch Liam Hemsworth ersetzt wird:

Es war Zeit für ihn in seinem eigenen Leben, den nächsten Schritt zu machen. Ich denke, wir alle werden diese Entscheidung jeder auf seine Weise betrauern.

All die Trauer habe es jedoch nie für sie sinnhaft erscheinen lassen, die Serie zu beenden oder auch nur einen anderen Hexer in den Mittelpunkt zu rücken. Wir hatten die Wahl, ja. Aber wir waren weder gewillt, das eine noch das andere zu tun.

Es gebe schlicht noch viel zu viele Geschichten zu erzählen und hätten sie Geralt ersetzt, wären die Bücher geschlossen und komplett neue Legenden gesponnen worden. Ich denke nicht, dass das irgendwer gewollt hätte , spielt sie auf die Option an, Stories rund um einen anderen Hexer oder Ciri frei zu erfinden.

Liam Hemsworth als Nachfolger

Liam Hemsworth werde in enorm große Fußstapfen treten , zeigt sich Schmidt Hissrich der Last der Aufgabe bewusst. Aber er bringt viel Energie mit und ist sehr gespannt auf die neue Aufgabe. Es ist natürlich ein brandneues Kapitel für uns alle und jeder trägt seine Emotionen diesbezüglich mit sich. Aber am Ende des Tages lieben wir, was wir tun und so werden wir genau das auch weiter verfolgen. Das Team sei sehr aufgeregt, Hemsworth in der Rolle des Hexer Geralts zu sehen.

Wer die Wartezeit bis zum Start der neuen Staffel passend überbrücken möchte, könnte ja mal wieder einen Blick in das vor einigen Monaten technisch frisch aufpolierte The Witcher 3 werfen. Ihr findet bei uns natürlich reichlich Content zum Langzeit-Hit von CD Projekt Red.

