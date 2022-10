The Witcher auf Netflix: Geralt-Star Henry Cavill steigt aus

Hach, es ist ein Auf und Ab mit The Witcher. Gerade erst wurde das imposante Remake von The Witcher 1 angekündigt, nachdem CD Projekt ohnehin mehrere Wölfe aus dem Sack gelassen hat: Fünf neue Witcher-Spiele sollen in den nächsten Jahren erscheinen. Die Community wähnt sich auf einem Hoch wie Vilgefortz nach einem erfolgreichen Komplott. Doch nun kommt eine eher bittere Pille: Henry Cavill steigt aus.

Nach Season 3 wird der Hollywood-Star nicht länger den grummeligen Hexer Geralt verkörpern. Das teilte er via Instagram mit seinen Fans. Eine konkrete Begründung für die Entscheidung gibt es bisher nicht:

Wir übersetzen es euch mal mit der Macht unserer Englischkenntnisse aus der Oberstufe:

Meine Reise als Geralt von Riva war voller Abenteuer, voller Monster, doch nun ist es an der Zeit, das Medaillon und die Schwerter für Staffel 4 niederzulegen. An meiner Stelle wird der fantastische Liam Hemsworth die Rolle des Weißen Wolfes übernehmen. Wie bei allen großen Figuren der Literatur übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht angesichts meiner Zeit als Geralt und mit Enthusiasmus, was Liam aus dieser faszinierenden und nuancierten Figur rausholt.

Ein Ersatz ist also bereits gefunden: Liam Hemsworth, der kleine Bruder von Thor respektive Chris Hemsworth, wird künftig als Geralt durch die Nördlichen Königreiche streifen. Doch bevor es soweit ist, freuen sich Fans erstmal auf Staffel 3 mit Henry Cavill. Die soll voraussichtlich im Sommer 2023 via Netflix auf eure Fernseher, Tablets, Handys und Bildschirme wandern.