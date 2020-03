Staffel 2 von The Witcher könnte sich wegen Coronavirus verspäten

Die Dreharbeiten von Staffel 2 der Netflix-Serie The Witcher waren eigentlich schon im vollen Gange, um im Frühjahr 2021 den Start der neuen Folgen zu garantieren. Jetzt wurde jedoch die Produktion der Episoden der zweiten Season gestoppt, um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken.

Und das könnte den ursprünglich für Anfang 2021 angepeilten Starttermin von Staffel 2 nach hinten schieben.

The Witcher nicht das einzige »Serien-Opfer« des Coronavirus

Bei The Witcher handelt es sich natürlich keineswegs um die erste und einzige TV-Serie, bei dem der Dreh beziehungsweise die Produktion pausiert wurde. Es wird sich auch nicht um die letzte handeln. Amazons Der Herr der Ringe, sämtliche Marvel-Serien für Disney+ oder auch Staffel 4 von Stranger Things sind von den globalen Maßnahmen gegen Covid-19 betroffen.

Ebenso haben wir euch bereits über die Konsequenzen für die Videospielbranche aufgeklärt: Die diesjährige E3 wurde beispielsweise abgesagt, während man aktuell noch darüber spekulieren darf, ob die gamescom 2020 tatsächlich stattfindet - oder letztendlich doch ausfallen muss.

The Witcher: Start von Staffel 2 in Gefahr?

Dass nun auch The Witcher betroffen ist, dürfte Fans des von Henry Cavill dargestellten Geralt von Riva dennoch überraschen: Noch am Wochenende hieß es, dass die Netflix-Serie nicht von einem zweiwöchigen Produktionsstop betroffen wäre - was nun mit einem Bericht von Deadline widerlegt wurde.

Dass der ursprünglich angepeilte Start von Staffel 2 im Frühjahr 2021 nun gefährdet werden könnte, geht aus einem Bericht der Insider-Website RedanianIntelligence hervor. Demnach bereitet man sich aktuell darauf vor, dass die Drehpause länger als zwei Wochen andauern könnte - was höchstwahrscheinlich nicht nur The Witcher sondern auch viele andere Film- und Serienproduktionen betrifft.

Damit ist es gut möglich, dass Netflix den ursprünglich angepeilten Starttermin der zweiten Staffel von The Witcher nicht einhalten kann und sich der Release der neuen Folgen nach hinten verschiebt. Aktuell sollten Fans damit rechnen, dass Staffel 2 von The Witcher vielleicht nicht Anfang 2021 erscheint - aber wahrscheinlich noch immer 2021.

So vergingen bei Staffel 1 zwischen Drehbeginn und dem Start der Folgen insgesamt vierzehn Monate - was womöglich aber auch dem Bestreben von Netflix, Staffel 1 zu Weihnachten 2019 zu veröffentlichen, zu verdanken ist. Demnach konnte man spekulieren, dass Staffel 2 im April beziehungsweise Mai 2021 starten sollte, was nun sehr wahrscheinlich nicht länger der Fall sein wird.

Dabei darf natürlich auch die Postproduktion nicht außer Acht gelassen werden, in der Schnitt, Musikkomposition, Effekte und gegebenenfalls Nachdrehs abgeschlossen werden. Dies ist aber natürlich immer noch davon abhängig, wie die Corona-Pandemie in den kommenden Wochen und Monaten weiterverläuft - und damit die Verantwortlichen zur Verfügung stehen oder eben nicht.