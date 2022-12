Kaum ist The Witcher 3 Next Gen da, arbeiten Fans schon am HD Rework für noch bessere Grafik

Kann The Witcher 3 eigentlich noch besser werden? Das kürzlich veröffentlichte Next Gen Update hat gezeigt: Ja! Das Rollenspiel sieht seit einigen Wochen so gut aus wie noch nie und nutzt dafür unter anderem auch Mods, die von Fans erstellt wurden. Nur offenbar ist das immer noch nicht genug.

Schon jetzt wurde eine neue Version einer beliebten Grafikmod für The Witcher 3 angekündigt, mit der das Meisterwerk noch schöner werden soll. Dabei handelt es sich tatsächlich sogar um eine neue Version einer der Mods, mit deren Hilfe das Next-Gen-Update entstanden ist.

The Witcher 3 wird noch schöner

Genau gesagt, geht es hier um das HD Rework Projekt von Halk Hogan. Eben jener war bereits für die ursprüngliche Version verantwortlich, die in der Fan-Gemeinde von The Witcher 3 auf große Gegenliebe stieß. Inzwischen gehört das Rework wie erwähnt sogar fest zum Spiel, da es als Teil der neuen Updates automatisch integriert wurde. Wie gut The Witcher 3 momentan aussieht, könnt ihr beispielsweise in diesem Vergleichsvideo sehen:

13:35 The Witcher 3 Next-Gen-Update analysiert - So stark ändert sich die Grafik

In einem Video auf seinem YouTube-Kanal verkündete der Modder nun allerdings, dass er bereits an einer erweiterten Version seiner Mod arbeitet, womit die ohnehin schon knackigen Texturen der Next Gen Version noch knackiger aussehen sollen.

Vorzuzeigen hat Halk Hogan allerdings noch nichts, bislang gibt es nur einen ersten Teaser, in dem aber noch keine Szenen aus der überarbeiteten Version stecken. In einem Kommentar unter dem Video sagt der Entwickler zur Mod:

»Hallo Hexer!

Ja, die Geschichte von HDRP ist noch nicht vorbei.

Ich kann euch verraten, dass die nächste HDRP-Version namens NextGen Edition sehr groß ist, die Liste an Änderungen und Verbesserungen ist wirklich lang, und die Qualität der Assets ist auf einem viel höheren Level als in der letzten Version (12.0 Ultimate). Ich freue mich darauf, das Ergebnis mit euch zu teilen. Die angepeilte Version für das neue HDRP ist das Next Gen Update (4.0), aber eine Version für 1.31/1.32 ist auch möglich.«

Der Teaser verspricht gegen Ende eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2023. Es kann also sein, dass bereits im April The Witcher 3 nochmal eine ganze Ecke besser aussieht, als jetzt schon. Wie gut uns das Spiel nach dem Next-Gen-Update gefällt, lest ihr in unserem Nachtest:

99 29 Mehr zum Thema The Witcher 3 im Nachtest

Was denkt ihr über diese Mod? Braucht ihr ein noch größeres Grafikupdate oder seid ihr der Meinung, dass Witcher 3 schon jetzt gut genug aussieht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare!