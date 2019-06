THQ Nordic kündigt Spiel mit Spongebob Schwammkopf an

Das erste Spiel von dreien, die Publisher THQ Nordic vor der E3 enthüllen will, dreht sich um Spongebob Schwammkopf. Die beliebte Ikone des Schwachsinns kommt im Spiel Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated auf PC und Konsolen. Das verkündete THQ Nordic auf Twitter.

Who lives in a pineapple under the sea but isn’t coming to E3?@SpongeBob coming to PC and consoles!@Nickelodeon @Purple_Lamp + @THQNordic are happy to announce SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated!#SpongeBob #SpongeBobRehydrated https://t.co/RpXtIj5XMT — THQNordic (@THQNordic) June 5, 2019

Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit dem Zeichentrick-Sender Nickelodeon und wird von Purple Lamp Studios entwickelt. Laut Twitter-Text sollen Fans aber zur E3 mit keinen neuen Infos zu Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated rechnen können.

Allerdings veröffentlichte der Publisher einen kurzen Teaser-Trailer mit der Comicfigur, der euch auf die Unterwasser-Blödeleien einstimmen soll:

Der Titel Rehydrated und das kurze Video legen zudem nahe, dass es sich bei dem neuen Spiel um ein Remake des gleichnamigen 3D-Plattformers von 2003 handelt. Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom ist damals für Windows, PS2, Xbox, Gamecube, Gameboy Advance erschienen.

Weitere Infos stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht über das Spiel zur Verfügung. Wir werden diese Meldung updaten, wenn mehr über das Spiel bekannt wird.

Erste Reaktionen

Die Überraschung ist THQ Nordic schonmal gelungen. Erste Reaktionen auf das neue Spiel fallen via Twitter durchaus positiv aus. Obgleich Spongebob eigentlich eine Kindersendung ist, blödelte sich der überbordende Klamauk besonders auf Websites wie 9GAG oder Reddit als Meme ins Herz vieler Nutzer.

Entsprechend antworten viele Twitter-Nutzer auch mit Memes, von denen viele die Freude über die Ankündigung des neuen Spongebob-Spiels ausdrücken. Die Resonanz läuft außerdem schnell an. Nach 30 Minuten erreichte der Tweet bereits über 2.800 Likes und über 1.500 Retweets.

Zwei weitere Ankündigungen

THQ Nordic hat mit Spongebob Schwammkopf die erste von insgesamt drei Ankündigungen hinter sich. Am 6. Juni um 19 Uhr folgt die zweite, am 7. Juni um 19 Uhr die dritte Enthüllung. Man darf also gespannt bleiben, ob dem Publisher ein oder zwei weitere Überraschungen gelingen.

Three games, three days. Because the best things come in threes. Stay tuned.



Game 1: June 5 | 4pm CET / 10am EST

Game 2: June 6 | 7pm CET / 2pm EST

Game 3: June 7 | 7pm CET / 2pm EST#THQNordic #PRE3 pic.twitter.com/wJLLqHQAm8 — THQNordic (@THQNordic) June 4, 2019

Was haltet ihr vom neuen Spiel mit Spongebob Schwammkopf? Schreibt uns gerne in die Kommentare!