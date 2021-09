Through the Darkest of Times gratis bei GameStar Plus: Widerstand im dritten Reich

Berlin, Januar 1933: Adolf Hitler wird Kanzler - und wir alle wissen, was das bedeutet. Es folgen Zeiten, in denen Unaussprechliches geschieht und die Welt von Gräueln heimgesucht wird, wie man sie noch nie gesehen hat und hoffentlich auch niemals wieder sehen wird. Through the Darkest of Times wagt hier den Drahtseilakt und stellt eine finstere Zeit schonungslos dar. Als Anführer einer Widerstandsgruppe bietet ihr dem Naziregime die Stirn.

Wie kämpft man gegen ein totalitäres Regime?

Keiner von uns kann sich ausmalen, wie es wirklich gewesen sein muss, als die Truppen der SS die Straßen patrouillierten und jeder verhaftet wurde, der sich offen gegen die Weltanschauung der NSDAP gestellt hat. Als der öffentliche Hass gegen Juden und andere Gruppen wuchs wie Unkraut und die drohende Gefahr durch Gewalt, Unterdrückung und totalitäre Maßnahmen immer mehr Menschen verängstigt. Oder als selbst Nachbarn und Freunde plötzlich begannen, immer fanatischer den Parolen der Nazis zu folgen.

Through the Darkest of Times bildet diese unheilvollen Zeiten ab, vom Beginn 1933 bis hinein in die Endtage des zweiten Weltkriegs. Als Anführer einer kleinen Widerstandsgruppe versucht ihr dem Naziregime kleine Nadelstiche zu versetzen, die Menschen aufzuklären, zu warnen und Verbündete zu gewinnen. Dabei setzt sich eure Gruppe realitätsgetreu aus allen Schichten und Ideologien zusammen: Juden, Katholiken, Kommunisten, Professoren oder Bauarbeiter - viele Menschen konnten trotz alledem nicht wegsehen. Also verteilt ihr Flugblätter, schmiert Botschaften an Wände, sabotiert, sammelt Informationen und agiert im Verborgenen.

215 18 Mehr zum Thema Through The Darkest Of Times im Test: Nicht perfekt, aber wichtig

Widerstand nach allen Regeln der Kunst

Ihr entscheidet dabei, wie ihr vorgeht. Der Erfolg hängt aber nicht nur von euch ab, sondern auch von euren Mitgliedern, deren Fähigkeiten und sogar dem Zufall. Es kann immer vorkommen, dass gerade im falschen Moment eine Polizeistreife vorbeikommt und euch ertappt. Wie geht ihr dann vor? Weglaufen? Konfrontation? Opfert ihr einen Mann? Und was soll mit dem Augenzeugen geschehen, der alles gesehen hat? Throug the Darkest of Times stellt euch vor einige schwere Entscheidungen, während ihr die Geschichte durchlebt.

Through the Darkest of Times wird euch noch beschäftigen, wenn ihr den PC ausgeschaltet habt. Es nimmt den Hintergrund sehr ernst und stellt euch vor große Herausforderungen. Der Grafikstil ist sicherlich Geschmackssache, aber nicht willkürlich: Der Zeichenstil ist an den Expressionismus von Otto Dix und Käthe Kollwitz angelehnt, deren Kunst von den Nazis als "entartet" verunglimpft wurde. Und auch die musikalische Untermalung - Jazz-Stücke, die eigens für den Titel eingespielt worden sind - spricht für die Grundidee: Widerstand mit allen Mitteln der Kunst!

Wir möchten euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31.10. abholen und diesen bis einschließlich 03. November für Through the Darkest of Times bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Through the Darkest of Times in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!