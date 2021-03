Apex Legends bekommt wohl bald das coolste Feature aus Titanfall

Obwohl der Multiplayer-Shooter Apex Legends im selben Universum wie die beiden Titanfall-Spiele angesiedelt ist, fehlt ein entscheidendes Element: Die Titans. Doch diese könnten einem Fund von Dataminer Biast12 zufolge bald in den Kämpfen mitmischen.

Die Titans könnten ihren Weg in den Shooter Apex Legends finden

Apex Legends bietet euch schnelle und spannende Battle-Royale-Gefechte. Diese bestreitet ihr zu Fuß. Die roboterartigen Titans spielen also keine Rolle. Im vergangenen Jahr erklärte Game Director Chad Grenier gegenüber VG247, dass die Entwickler bei Respawn früh in der Konzeptphase von Apex Legends versuchten, die Titans unterzubringen, diese aber neben den Fußsoldaten nicht so recht funktionieren wollten.

Ein Problem stellen dabei die Maps dar. Karten zu bauen, die für große Titans ebenso gut funktionieren wie für vergleichsweise kleine Soldaten, ist nicht so einfach. Auch das Balancing muss gewahrt bleiben, damit die Roboter nicht in Windeseile alles platt machen können.

Jetzt jedoch könnte Respawn einen Weg gefunden haben, die Titans doch in den Battle-Royale-Shooter zu integrieren. Denn Dataminer Biast12 hat in Apex Legends einen Hinweis gefunden. Die Ultimate- Fähigkeiten des neuen Charakters Blisk heißt »Standby for Titanfall«.

Mit diesem berüchtigten Satz wurden die Mechs in den Titanfall-Spielen angefordert. Die Skill-Beschreibung bestätigt, dass Blisk einen Titan herbeirufen kann. In diesem Video seht ihr die Fähigkeit in Aktion:

Unbekannt ist, ob man den Mech selbst steuern kann. Die Bildschirmeinblendung »Auto-Titan« deutet darauf hin, dass er von einer KI gesteuert wird. Einen solchen Unterstützungsmodus gab es auch in der Titanfall-Hauptreihe. Ob man in Apex Legends aber auch in den Titan einsteigen und die Kontrolle übernehmen kann, ist fraglich.

Wenn ein Titan ins Spiel kommt, wären vielleicht für die Zukunft noch mehr Mechs denkbar. Das könnte dann zu gewaltigen Titan-Kämpfen führen, wenn die Helden ihre Roboter herbeirufen und diese sich bekämpfen, während die Spieler zwischen ihnen hindurchhuschen.

Wie stellt ihr euch die Titans in Apex Legends vor? Würdet ihr euch darüber freuen, einen der Roboter zur Unterstützung herbeirufen zu können?