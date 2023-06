Bethesda-Chef Todd Howard wurde in Starfield während einer Schießerei ins Weltall entführt

Todd Howard erzählt seinen liebsten Starfield-Moment.

Dass in Spielen von Bethesda häufig ungeplante, kuriose Dinge geschehen, ist natürlich nichts Neues. Auch in Starfield könnt ihr euch wieder auf allerhand absurde Situationen freuen, wie Bethesda-Chef Todd Howard jetzt in einem Interview mit IGN verraten hat.

Starfield bringt den Open-World-Wahnsinn zurück

Rund vor einer Woche haben die Entwickler von Starfield den großen Gameplay Deep Dive veröffentlicht, den ihr euch hier noch einmal anschauen könnt:

45:06 So viel Starfield gab's noch nie: Hier sind 45 Minuten Gameplay am Stück

Während des rund 45-minütigen Videos haben viele Entwickler von ihren liebsten Momenten und Erfahrungen gesprochen, die sie bislang im kommenden Sci-Fi-Rollenspiel erlebt haben - Todd Howard hat hier aber gefehlt.

Die Kollegen von IGN haben deshalb direkt bei ihm nachgefragt, worauf er eine äußerst kuriose Geschichte ausgepackt hat:

Mal sehen. Vor ein paar Wochen bin ich auf einem der ersten Planeten gelandet, und dann kam dieser Sandsturm, vor dem ich weglaufen wollte. Und Schiffe können zufällig … manchmal landen sie zufällig. Es können feindliche Schiffe landen. Ich bewege mich also durch den Sandsturm, das Schiff landet und ich gerate in dieses Feuergefecht und steige in das Schiff. Und während ich aus dem Schiff auf die Typen auf der Planetenoberfläche schieße, fliegt das Schiff in den Weltraum. Jetzt bin ich also im Weltraum, auf dem Schiff, und ich dachte: »Kann das passieren? Ich glaube, das kann wohl passieren.«

Das klingt nicht nur ziemlich chaotisch, sondern auch nach genau dem Open-World-Chaos, worauf viele Fans von Bethesda-Spielen hoffen.

Während des Interviews macht Todd Howard übrigens noch eine andere bemerkenswerte Aussage: Er sagt, dass The Elder Scrolls 6 womöglich sein letztes Spiel der Serie sein könnte:

Wir sehen einem Elder Scrolls 6 entgegen … das ist etwas, dass ich wahrscheinlich nicht sagen sollte, aber wenn ich nachrechne, werde ich nicht jünger. Wie lange spielen die Leute Elder Scrolls? Das könnte das letzte sein, das ich mache. (…) Ja, das letzte Elder Scrolls.

Zunächst erscheint aber erst einmal Starfield am 6. September 2023. Wer sich die Premium-Edition des Spiels kauft, kann bereits am 1. September loslegen.