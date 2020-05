Tom Cruise wird im Weltall drehen. Der Schauspieler aus Filmen wie Mission: Impossible, Top Gun oder Edge of Tomorrow hat sich die Unterstützung der NASA und Elon Musks SpaceX-Programm gesichert, um sich an Bord der ISS vor die Kamera zu stellen - beziehungsweise zu schweben.

Cruise ist berühmt-berüchtigt dafür, seine Stunts persönlich zu übernehmen und ist dafür bereits an Wolkenkratzern entlang geklettert, hat Helikopter und Flugzeuge gesteuert und sich vor der Kamera diverse Gliedmaßen gebrochen. Wirklich überraschend kommen seine Weltraum-Pläne damit also eigentlich nicht.

Bei dem von Tom Cruise, Elon Musk und der NASA gemeinsam geplanten Projekt handelt es um einen Action-Film, der eine richtige Geschichte erzählen soll. Konkretere Infos dazu gibt es momentan nicht, ebenso wenig ein verantwortliches Filmstudio. Allerdings soll es sich bei dem Film definitiv um keinen neuen Mission: Impossible-Teil handeln.

Should be a lot of fun!