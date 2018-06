Top Gun 2 - Drehstart & erstes Set-Bild zum Sequel mit Tom Cruise

In den 80er Jahren feierte der Film Top Gun einen riesigen Erfolg in den Kinos und macht mit einem Schlag aus dem jungen Hauptdarsteller Tom Cruise einen erfolgreichen Hollywoodstar. Nun über 30 Jahre später geht das seit Jahren schon geplante Sequel in den Dreh.

Auf einem ersten Set-Bild (via Twitter) zu Top Gun 2 zeigt sich Tom Cruise erneut in seiner bekannten Fliegermontur als Kampfpilot Pete 'Maverick' Mitchell der US-Navy. Der Schriftzug zum Bild dürften die eingefleischten Fans bereits kennen: »feel the need« ist der Hinweis auf den Originalfilm, als Maverick den Spruch sagt, während sein Copilot Goose mit »the need for speed« antwortet.

Erste Story-Details

In Top Gun 2 übernimmt Maverick die Rolle des Ausbilders bei Top Gun und bringt einer neuen Generation von Piloten der United States Navy Fighter Weapons School in Miramar seine Tricks bei. Man darf aber davon ausgehen, dass er auch selbst wieder im Cockpit eines Kampfjets Platz nehmen wird. Mehr dazu wird aber noch nicht verraten.

Regisseur Joseph Kosinski, der mit Hauptdarsteller Cruise bereits Oblivion drehte, wird das Sequel in Szene setzen. Wer sonst noch alles zur Besetzung des Films gehört, wurde bisher noch nicht verraten. Mit dem Start der Dreharbeiten sollte sich das sicherlich in Kürze ändern.

Kinostart im Juli 2019

Ein Kinostarttermin ist bereits für nächstes Jahr am 11. Juli 2019 angekündigt, US-Start ist ein Tag später am 12. Juli.

Top Gun - Screenshots ansehen

Spiele zum Kultfilm

Nach dem Kinohit aus dem Jahr 1986 wurden eine Reihe Videospiele zum Film veröffentlicht, wie das Originalspiel »Top Gun« (1987), gefolgt von »Top Gun: The Second Mission« drei Jahre später, Top Gun: Fire at Will (1996), Top Gun: Hornet's Nest (1998), Top Gun: Combat Zones (2001), Top Gun (2005) und zuletzt Top Gun: Hard Lock (2012) für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC.