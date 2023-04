Singleplayer-Fans haben's schwer im Genre der Taktik-Shooter. Die meisten richtig guten Spiele konzentrieren sich ausschließlich auf Multiplayer, heißen sie nun Insurgency Sandstorm oder Squad. Wenige Ausnahmen wie Ready or Not oder Rainbow Six Siege bieten (mitunter begrenzte) Inhalte für einsame Wölfe an.

Total Conflict: Resistance dagegen, ein neuer Mix aus Shooter und Strategie, konzentriert sich ganz auf das Einzelspieler-Erlebnis. Und wagt dabei einen Spagat zwischen schnellem Geballer und besonnener Kopfarbeit, der an Mount & Blade erinnert.

Wir zeigen euch in aller Kürze, was das für ein Spiel ist.

Darum geht's in Total Conflict

Der Mix aus Taktik und Action setzt euch in einem fiktiven Bürgerkrieg ab, in dem ihr die Kontrolle über eine Fraktion übernehmt. Ihr müsst Außenposten bauen, Kriegsgerät produzieren, Schlachten austragen.

Dieser Gameplay-Trailer gibt euch ein schnelles Bild an die Hand:

1:37 Trailer zu Total Conflict: Resistance zeigt, wie der Mix aus Taktik-Shooter und Strategie aussieht

Das Besondere an Total Conflict: Resistance ist die Mischung aus Action, Taktik und Strategie mit Aufbau- und Management-Elementen. Die Entwickler fassen die Eckpunkte wie folgt zusammen:

Ego-Perspektive: Hier können Trupps verwaltet werden. Außerdem steuert ihr einen Kämpfer und gebt Befehle auf Trupp- oder Kompanieebene. Spielt sich wie ein Ego-Shooter.

Hier können Trupps verwaltet werden. Außerdem steuert ihr einen Kämpfer und gebt Befehle auf Trupp- oder Kompanieebene. Spielt sich wie ein Ego-Shooter. Taktischer Modus: Aus einer Vogelperspektive lassen sich Befehle an Trupps geben. Die Einheiten verfügen über unterschiedliche Optionen, um sie im Gefecht richtig einzusetzen. Erinnert an ein Echtzeitstrategiespiel.

Aus einer Vogelperspektive lassen sich Befehle an Trupps geben. Die Einheiten verfügen über unterschiedliche Optionen, um sie im Gefecht richtig einzusetzen. Erinnert an ein Echtzeitstrategiespiel. Strategische Karte: Hier seht ihr die komplette Karte der Spielwelt, in welche Provinzen sie unterteilt ist und wer gerade wo die Kontrolle hält. Hier gibt's Möglichkeiten, eine Kriegsindustrie aufzubauen, Ressourcen zu managen, Bündnisse mit anderen Fraktionen zu schmieden oder die Innenpolitik zu ändern.

Total Conflict: Resistance schreibt sich einen gewissen Realismus auf die Fahnen. So werden beispielsweise Ballistik einzelner Projektile und Trefferzonen von Soldaten und Fahrzeugen berechnet.

Total Conflict: Resistance - Screenshots ansehen

Was ist noch wichtig?

Total Conflict erschien am 21. April 2023 auf Steam im Early Access, ist also noch nicht fertig. Es soll ein bis zwei Jahre weiterentwickelt werden, unter anderem mit neuen Waffen, Fahrzeugen, Maps und Spielmechaniken.

Indes kann auch die unfertige Fassung die Mehrheit der Spielerinnen und Spieler auf Steam überzeugen. Das Spiel erreicht eine Zustimmung von derzeit 81 Prozent (rund 300 Rezensenten).