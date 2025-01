28 Days Later lässt sich endlich wieder streamen - jetzt auch in Deutschland

Na endlich! 28 Days Later lässt sich jetzt auch in Deutschland bei digitalen Streaminganbietern finden. Bildquelle: Sony/Searchlight Pictures

Ihr wollt in Deutschland 28 Days Later streamen? Dann werft am besten gleich mal einen Blick in die digitale Filmbibliothek eures Vertrauens: Ab heute - dem 21. Januar 2025 - ist der Zombie-Klassiker von Danny Boyle und Alex Garland auch hierzulande als VoD verfügbar.

Das sind allemal erfreuliche Nachrichten, denn jahrelang fehlte von 28 Days Later bei etablierten Streamingdiensten jegliche Spur. Sony hat bereits Ende 2024 in den USA nachgebessert, doch Fans in Deutschland blickten weiterhin in die Röhre.

Erschwerend kam da natürlich hinzu, dass 28 Days Later schon lange nicht mehr als physische Version (also auf DVD oder Blu-ray) neu aufgelegt wurde. Wer sich vor dem anstehenden Kinostart von 28 Years Later am 19. Juni 2025 auf den allerersten Teil der Horror-Reihe besinnen wollte, musste auf Kopien aus zweiter Hand zurückgreifen.

Wo kann ich 28 Days Later in Deutschland streamen?

Jetzt kommt ihr aber wieder wesentlich unkomplizierter an 28 Days Later. Ab sofort könnt ihr den Film bei den folgenden Anbietern als digitale Version ausleihen oder verkaufen:

Bei Amazon Prime Video für 7 bis 9 Euro

Bei Apple TV für 4 bis 10 Euro

Bei Maxdome für 4 bis 11 Euro

Nur als digitaler Kauf oder Verleih und in keinem Abo: Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es 28 Days Later allerdings in keinem Abo bei Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix. Die direkte Fortsetzung 28 Weeks Later findet ihr aber bei Disney Plus ohne Aufpreis, wenn ihr euch optimal auf die brandneue Trilogie vorbereiten wollt.

2:07 28 Days Later: Offizieller Trailer zum Zombie-Klassiker mit Cillian Murphy

28 Years Later startet 2025 eine neue Trilogie

Richtig gelesen: 28 Years Later tritt ab dem 19. Juni 2025 in den Kinos eine neue Trilogie los, für die Danny Boyle und Alex Garland zurückkehren. Das Duo hat 2002 schon den allerersten Teil verantwortet, jetzt lassen sie den Rage-Virus erneut auf Großbritannien los.

28 Years Later: The Bone Temple folgt bereits am 16. Januar 2026 unter der Regie von Nia DaCosta (Candyman, The Marvels). Für den dritten Teil, der aktuell noch keinen Kinostart hat, sitzt dann wieder Boyle persönlich im Regiestuhl.

Zombie-Fans sind jedenfalls schon mal ganz heiß auf 28 Years Later, für den Schauspieler wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train, Kraven), Jodie Comer (The Bikeriders, The Last Duel), Ralph Fiennes (Grand Budapest Hotel, Harry Potter), Jack O’Connell (Unbroken, ‘71) und Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story, The Falcon and the Winter Soldier) vor der Kamera stehen.

Der erste Trailer konnte seit seinem Release am 10. Dezember 2024 bereits über 19 Millionen Aufrufe sammeln! Erfolgreicher war in dieser Rubrik bisher nur der Ausblick auf ES Kapitel 2.