Trailer der Woche: Kingdom Come 2 zeigt sich düster wie The Witcher

Kingdom Come: Deliverance 2 stimmt tiefe Töne an.

Wer an die Story von The Witcher denkt, erinnert sich an beklemmende Stimmung und eine auf vielen Ebenen feindselige Welt. Derlei erwachsene Töne stimmt jetzt auch Kingdom Come: Deliverance 2 im neuen Trailer an.

Königlich geht es weiter mit dem Shooter Kingmakers, der euch mit modernen Schusswaffen gegen Horden von mittelalterlichen Rittern antreten lässt. Und der gute alte Indiana Jones meldet sich auch zurück. Viel Spaß mit unseren Trailern der Woche!

Mittelalter hin oder her: Was mittelalte Erwachsene angeht, steht auf Steam eine interessante Woche bevor:

Platz 3: Kingmakers

1:42 Kingmakers: Mit Sturmgewehr und Kampfhelikopter kämpft ihr schon im Frühjahr 2025 gegen Ritterheere

Was passt nicht in die Reihe? Langschwert, Plattenrüstung, Sturmgewehr. Ziemlich offensichtlich. In Kingmakers reist ihr nach einer Apokalypse 500 Jahre zurück in die Vergangenheit, um die Vernichtung an ihrer Wurzel abzuwenden.

Dafür ballert ihr (und auf Wunsch eure Koop-Freunde) nicht nur wild um euch und tretet in riesigen Schlachten gegen tausende Soldaten zur gleichen Zeit an, sondern befehligt wie in einem Echtzeit-Strategiespiel auch eigene Truppen. Der Trailer sticht durch sein Setting und die Gegnermassen jedenfalls ins Auge!

In unserem exklusiven Interview mit den Entwicklern von Kingmakers erfahrt ihr mehr.

Platz 2: Indiana Jones und der Große Kreis

3:00 Indiana Jones und der Große Kreis: Im Launch-Trailer ermittelt Indy sogar im Vatikan

Indy kehrt zurück und will nochmal groß auftrumpfen. Der Release-Trailer verschafft euch einen Einblick in die gewohnt mysteriöse Handlung und lässt auch etwas Gameplay laufen.

Indiana Jones und der Große Kreis setzt auf die Ego-Perspektive, in der ihr rennt, hüpft und die Peitsche schwingt. Der Release fand am 9. Dezember 2024 statt.

Platz 1: Kingdom Come Deliverance 2

2:47 Kingdom Come: Deliverance 2 - Neuer Trailer zeigt die düsteren Seiten der Story

Beim Witcher-Vergleich fehlt dem Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance 2 ganz klar das Fantasy-Element. Ansonsten fällt der Ton aber ähnlich rau und düster aus, passt ja auch ins Mittelalter. Der Trailer rückt diese Stimmung in den Vordergrund.

GameStar-Mitgründer Martin Deppe konnte Kingdom Come 2 bereits zwei Stunden spielen und breitet seine Eindrücke ausführlich für euch aus. Mehr aktuelle News zum Spiel findet ihr direkt hier:

Sieben Jahre nach dem erfolgreichen Kingdom Come: Deliverance folgt am 4. Februar 2025 der Nachfolger. Der tschechische Entwickler Warhorse Studios möchte auf dem riesigen Erfolg der erschaffenen Marke aufbauen. Immerhin verkaufte sich der erste Teil weltweit über acht Millionen Mal. Außerdem veröffentlichte das Studio im Laufe der letzten Jahre drei DLCs für Kingdom Come: Deliverance.