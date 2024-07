Hunt soll in Kürze schöner, umfangreicher und benutzerfreundlicher werden.

Seit über einem Jahr warten Fans nun schon auf die größte Veränderung, die Hunt: Showdown je gesehen hat. Jetzt rückt der Termin für das CryEngine-Upgrade samt neuer Map in greifbare Nähe.

Auch dabei: Eine launige Packung Chaos aus dem kontrovers diskutierten Borderlands-Film und einer der wichtigsten inoffiziellen Releases für Fallout 4 seit Erfindung des Modding. Viel Spaß mit unseren Trailern der Woche!

Für ein paar nagelneue Geheimtipps könnt ihr diesem Link folgen:

Platz 3: Fallout London

3:06 Fallout London ist da: Der Release-Trailer gibt euch einen Vorschmack auf die Postapokalypse

Lange hat's gedauert, jetzt geschah es: Fallout: London ist erschienen und schickt euch ins ruinöse Großbritannien, um neue Geschichten zu erleben. Die umfangreiche Mod nimmt eine Total Conversion an Fallout 4 vor und bietet eine neue Spielwelt, eigene Charaktere und eine eigens dafür geschriebene Handlung.

Der Trailer verströmt einen ganz eigenen Stil, der sich alleine durch die britischen Dialekte stark von den US-amerikanischen Originalen abhebt.

Wir konnten Fallout London bereits intensiv spielen und sind hin- und hergerissen. Während das Spiel eigentlich begeistern müsste, machte uns die Technik zu oft einen Strich durch die Rechnung. Laut unserer Community-Umfrage warten viele von euch lieber noch auf Patches.

Platz 2: Borderlands-Film

1:53 Borderlands: Kurz vor Kinostart gibt's einen allerletzten Trailer zum kontrovers diskutierten Film

Bekannte Figuren mit neuen Gesichtern: Der Borderlands-Film wird Wirklichkeit und startet am 21. August 2024 in den deutschen Kinos. Im obigen Trailer könnt ihr euch vor Augen führen, wie Regisseur Eli Roth liebgewonnene Charakterköpfe in Szene setzt.

Und zwar mit großem Star-Aufgebot, darunter Kevin Hart als Roland, Cate Blanchett als Lilith, Jamie Lee Curtis als Tannis und Jack Black, ihr ahnt es vielleicht, als Claptrap. In der Sprecherrolle wohlgemerkt. Ob das alles die bislang überwiegend negativen Reaktionen von Fans rausreißen kann, darf allerdings bezweifelt werden.

Platz 1: Hunt Showdown 1896

1:32 Hunt: Showdown 1896: Neuer Name, neue Map - Das August-Update wird gewaltig

So, bereit für den großen Knall? Denn den wird es geben, wenn Hunt: Showdown am 15. August sein lange ersehntes Upgrade auf die CryEngine-Version 5.11 erhält. Zumindest in der Community des Shooters, denn die zeigt sich in sozialen Medien schon seit Wochen gespannt wie ein übervoller Luftballon.

Neuer Name: Die Änderungen erstrecken sich weit über verbesserte Grafik und eine neue Map (wie im Trailer zu sehen) hinaus, was Crytek zu einer Markenumbenennung in Hunt Showdown 1896 bewegt. Hat gewisse Vibes von Counter-Strike 2, oder?

Was sonst noch alles im Update steckt, lest ihr hier:

Hunt Showdown 1896 Die 16 grundlegenden Änderungen im August-Relaunch erklärt von Philipp Elsner

Das Wichtigste: Hunt Showdown soll verbesserte Beleuchtung, realistischeres Wasser, neue Animationen, bessere Performance (samt DLSS und FSR) und die neue Map Mammon's Gulch erhalten, die sich erstmals außerhalb des sumpfigen Louisiana ansiedelt. Eine neue Benutzeroberfläche und die Einführung von ballistischen Kurven für Geschosse jucken vermutlich nur eingefleischte Fans.

Freut ihr euch schon auf das Engine-Upgrade für Hunt Showdown? Wollt ihr demnächst zum ersten Mal reinschnuppern? Oder lassen euch Leute mit Hüten einfach völlig kalt? Schreibt es doch in die Kommentare! Wir lesen immer gerne, was in (und auf) euren Köpfen los ist.