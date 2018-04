Tremors - Geplante TV-Serie mit Kevin Bacon kommt doch nicht

Schauspieler und Produzent Kevin Bacon plante mit einem Wiedersehen der Raketenwürmer aus der Horror-Komödie Tremors (1990). Mehr als 25 Jahre nach dem Kultfilm und vier Sequels entwickelte er eine gleichnamige TV-Serie mit den gefräßigen Würmern.

Tremors-Serie: Pilotfolge mit Kevin Bacon gibt es bereits

Zunächst sah auch alles gut aus: In den vergangenen drei Jahren entstand ein Pilotfilm und Pläne für eine erste Staffel, in der Kevin Bacon erneut die Hauptrolle als Valentine McKee aus dem Kultfilm übernehmen wird.

Inzwischen hat es sich der US-Sender Syfy laut Bacon aber wohl anderes überlegt und gibt der Serie eine Absage. Der Schauspieler teilt die traurige Nachricht via Instagram den Fans mit und bedankt sich gleichzeitig bei seinen Kollegen für die seiner Meinung nach gelungenen Pilotfolge, die nun wohl niemand zu Gesicht bekommt.

Vielleicht gibt es für Produzent Kevin Bacon ja noch eine Chance und Streaming-Dienste wie Netflix & Co. greifen die Idee der Serie auf.

Kultfilm Tremors mit Kevin Bacon

Neben dem Film Tremors - Im Land der Raketenwürmer (1990), der inzwischen Kultstatus bei den Fans hat, gibt es insgesamt vier Fortsetzungen. Einzig der zweite Teil »Tremors 2: Aftershocks« (1996) schaffte es noch in die Kinos, die nachfolgenden Filme »Tremors 3: Back to Perfection« (2001), »Tremors 4: The Legend Begins« (2004) und »Tremors 5: Blutlinien« (2015) erschienen direkt auf DVD.

Schon im Jahr 2003 gab es einen ersten Versuch für eine Tremors-Serie beim US-Sender Syfy, die jedoch nach einer ersten Staffel mit 13 Folgen nicht verlängert wurde. Damals spielten in den Hauptrollen Michael Gross (Tremors-Filme), Marcia Strassman, Dean Norris (Under the Dome), J. D. Walsh (Two and a Half Men) und Christopher Lloyd (Zurück in die Zukunft) mit.