Twitch hat seine Richtlinien für Nacktheit in Streams aktualisiert. Nachdem die alten Regeln "nicht eindeutig" genug waren, klärt die Streaming-Plattform nun anhand von klaren Beispielen, was man live zeigen darf und was nicht.

Dabei fallen die neuen Richtlinien teilweise erstaunlich präzise aus. Zum Beispiel bleibt es Frauen erlaubt, Ausschnitt zu zeigen, aber sowohl Nippel als auch sogenannte "Unterbrüste" (auf Englisch als Underboob bekannt) sind verboten. Wir fassen die neuen Twitch-Regeln für euch zusammen.

Was ist ab sofort auf Twitch verboten?

Nicht alle Bestandteile der aktualisierten Richtlinien sind komplett neu, aber in vielen Bereichen wurde Twitch nun deutlicher. Was also ist oder bleibt alles in Sachen Nacktheit auf Twitch verboten? Hier eine Auswahl der wichtigsten No-Gos:

Das Zeigen von Genitalien oder dem Gesäß: Nicht mal Umrisse von Genitalien dürfen zu sehen sein, auch "transparente oder teilweise durchsichtige Kleidung" zählen nicht. Denn Twitch will, dass ihr "den Bereich zwischen Taille und dem unteren Ende des Beckens und Gesäßes" komplett bedeckt.

Für Frauen ist Dekolleté okay, mehr aber nicht: Hier zitieren wir am besten einfach direkt aus den Richtlinien, denn Twitch "bittet diejenigen, die als Frau auftreten, ihre Brustwarzen zu bedecken." Selbst "sichtbare Unterbrüste" sind nicht gestattet. Erlaubt bleibt dagegen das "Zurschaustellen von Dekolletés", solange sie den anderen Regeln entsprechend ausreichend bedeckt sind.

Auch Spiele über Sex, Nackheit oder Pornografie bleiben verboten: Hier hat sich nicht viel verändert, Inhalte für Erwachsene waren auch vorher schon untersagt.

Wie viel Nacktheit ist auf Twitch noch erlaubt?

Die neuen Richtlinien enthalten allerdings auch einige Ausnahmen für besondere Situationen, in denen weniger Kleidung erlaubt ist. Solche Sonderbedingungen gelten zum Beispiel, wenn im Stream folgende Dinge zu sehen sind:

IRL-Streaming : Falls man auf der Straße streamt und im Hintergrund leicht bekleidete Leute vorbeilaufen, ist das nicht automatisch ein Regelverstoß.

: Falls man auf der Straße streamt und im Hintergrund leicht bekleidete Leute vorbeilaufen, ist das nicht automatisch ein Regelverstoß. Schwimmen und Strandaufenthalte, Konzerte und Festivals : Bademode und Bikinis sind erlaubt, solange sie alles Entscheidende bedecken und nicht durchsichtig werden.

: Bademode und Bikinis sind erlaubt, solange sie alles Entscheidende bedecken und nicht durchsichtig werden. Body Art, Körperkunst : Body Painting (wie es zum Beispiel die Streamerin MizzyRose betreibt) bleibt erlaubt, sofern es um das Erstellen der Kunst geht und keine Brustwazen sichtbar sind.

: Body Painting (wie es zum Beispiel die Streamerin MizzyRose betreibt) bleibt erlaubt, sofern es um das Erstellen der Kunst geht und keine Brustwazen sichtbar sind. Stillen von Säuglingen: Für Mütter, die ihre Babies im Live-Stream stillen, gelten die Standardregeln zur Bedeckung von Brüsten nicht.

Die kompletten neuen Richtlinien zu Nacktheit und eine umfassendere Definition von allen Ausnahmeregelungen findet ihr auf der offiziellen Homepage von Twitch.

Wie lauteten die Nacktheits-Regeln auf Twitch früher?

Die neuen Regelungen waren unter anderem deswegen nötig, weil ältere Varianten der Nacktheits-Richtlinien sehr kontextabhängig ausfielen. Früher hieß es einfach, der Auftritt von Streamern solle so sein, "wie es auch auf öffentlichen Straßen, im Einkaufszentrum oder in einem Restaurant angemessen ist".

Diese Beschreibung ist offensichtlich nicht sehr Präzise, deshalb hat Twitch nun klarere Grenzen gesetzt. Bleibt abzuwarten, ob die neuen Regeln ausreichen, oder ob Streamer weiterhin Schlupflöcher und nacktheitstechnische Grauzonen finden werden.