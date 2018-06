Von allen Pressekonferenzen der E3 2018 kam die Xbox-PK von Microsoft ganz offensichtlich am besten bei den Fans an. Mit 1,7 Millionen gleichzeitigen Live-Zuschauern stellte der Microsoft-Stream am Abend des 10. Juni einen neuen Rekord für den meist gesehenen Twitch-Stream aller Zeiten auf.

Damit übertraf die Xbox-Pressekonferenz den bisherigen Highscore um knapp eine halbe Millionen Zuschauer. Im Januar 2017 erreichte das Eleague Boston Major von Counter-Strike: Global Offensive knapp 1,1 Millionen Menschen im offiziellen Twitch-Stream. Mit Top-Titeln wie Cyberpunk 2077, Fallout 76, The Division 2, Halo Infinite und Forza Horizon 4 zog Microsoft nun aber noch mehr Menschen auf den offiziellen Twitch-Stream.

Sony und Ubisoft ebenfalls mit starken Zahlen

Laut den Statistiken von Githyp.com wurde der Boston-Major-Rekord auf der E3 sogar gleich viermal gebrochen: Die Ubisoft-PK wurde nämlich von bis zu 1,6 Millionen, die Sony-Präsentation von 1,5 Millionen und das Pro-Am-Event von Fortnite von ebenfalls 1,5 Millionen Zuschauern gleichzeitig verfolgt.

Wie reagierte der Aktienmarkt auf die E3? - Nintendo Direct enttäuscht, EA der große Gewinner

Die anderen Pressekonferenzen konnten da nicht ganz mithalten: Bethesda erreichte 964.000, PC Gaming 893.000, Nintendo 679.000 und EA 528.000 Twitch-User. Wohlgemerkt handelt es sich dabei immer um die Höchstzahlen der jeweiligen offiziellen Twitch-Kanäle.

Den Rekord für den meist gesehenen Twitch-Stream einer Einzelperson hält nach wie vor der Fortnite-Spieler Ninja mit 667.000 Zuschauern. Auch wir GameStar-Redakteure erklärten übrigens die Microsoft-PK in unseren persönlichen Highlights der Messe zum absoluten Gewinner der E3.

