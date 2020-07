Dass man Mütter einfach nicht alleine lassen kann, beweist gerade die Mom des Twitch-Streamers SDSocrates, als sie den Stream ihres nichtsahnenden erwachsenen Sohnes kapert, der nur ganz kurz afk ging. Doch seine Zuschauer sind begeistert und innerhalb kürzester Zeit wird der Moment zum Internet-Hit.

SDSocrates hatte bis vor Kurzem noch eine kleine Zuschauerschaft von unter 1.000 Followern und spricht in seinen Streams meistens über Dungeons & Dragons. Wenn nicht gerade Pen&Paper das Thema ist, spielt er auch mal live eine Runde Halo 3. So auch in seiner letzten Session, die eine unerwartete Wendung nahm.

Als er für einen Moment den PC verließ, erschien plötzlich seine Mutter auf der Bildfläche, um das Wort an das Publikum zu richten.

Freudig plaudert die gute Frau drauf los:

"Hallo an alle, ich bin Cathy, ich bin Sebbies Mom. Ich wollte mich nur bei euch allen bedanken, dass ihr ihn unterstützt. Er ist so aufgeregt deswegen und ich freue mich für ihn."

Der Clip erreicht über 200.000 Menschen

Um die Zuschauer »zu unterhalten, während sie schon da ist«, fängt sie an, ihnen ein Kinderlied vorzusingen, dass ihr inzwischen erwachsener Sohn früher geliebt hat. Cathy äußert noch, dass ihr Sohn sie sicher umbringen wird, wenn er das sieht und ermahnt ihn im Scherz, sein Zimmer aufzuräumen.

Der kurze Moment im Rampenlicht sorgte dafür, dass über 200.000 Zuschauer über Twitch, Reddit und Twitter auf den Clip stießen und ihre Begeisterung für die Streamer-Mom teilten. Reddit-User Wulkingdead schreibt:

"Awwww, das ist einer dieser unbezahlbaren Momente, wenn du dir denkst 'Wtf Mom, hör auf...' und eines Tages siehst du es und realisierst, dass deine Mom die beste Mutter ever ist und du so dankbar bist, dass sie deine Mom war."

Der Streamer SDSocrates kann über den Vorfall schmunzeln - und seinem Erfolg hat es ebenfalls nicht geschadet. Knapp 700 Follower konnte er bereits dazugewinnen und seine View-Zahlen liegen bei plus 5.000 Prozent. Womöglich schließt er zukünftig trotzdem lieber seine Zimmertür ab.