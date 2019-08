Es hat lange gedauert, doch die Halo-Serie nimmt immer mehr Gestalt an: Für das Projekt des US-Senders Showtime übernimmt die Schauspielerin Natascha McElhone gleich zwei Rollen: Die Darstellerin aus Californication und Designated Survivor tritt einerseits als Dr. Catherine Halsey und andererseits als Cortana auf.

Eine Cortana für den Master Chief

Im Halo-Universum ist Dr. Catherine Halsey die Schöpferin der sogenannten Spartan-Supersoldaten, während es sich bei Cortana um die fortgeschrittenste KI in der Geschichte der Menschheit handelt. Beide Rollen sind eng mit dem Master Chief verknüpft, der in der Halo-Serie von Pablo Schreiber (American Gods, Orange Is the New Black) verkörpert wird.

Darüber hinaus wurden Bokeem Woodbine (Fargo, Spider-Man: Homecoming) als Soren-066 und Shabana Azmi (24) als Admiral Margaret Parangosky gecastet, während drei völlig neue Figuren im Halo-Universum von den folgenden Darstellern verkörpert werden:

Die wichtigsten Infos zur Halo-Serie

Die Halo-Serie von Showtime war ursprünglich als Kinofilm geplant und soll auf dem ersten Videospiel der Reihe Combat Evolved von 2001 basieren. Als Autor und Showrunner ist Kyle Killen (Mind Games, Awake) für das Projekt verantwortlich, während Otto Bathurst (Black Mirror) Regie führt. Staffel 1 von Halo soll neun Episode beinhalten, die Dreharbeiten beginnen noch im Herbst 2019, um einen Release in 2020 zu garantieren.