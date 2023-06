Ein Streamer rasiert sich den Kopf für eine große Spende, doch das kommt ihn teuer zu stehen

Wer hätte gedacht, dass der Typ aus You Don't Know Jack uns eines Tages mal für einen Artikelaufmacher nützt?!

Das weltweite Geschehen auf Twitch ist immer wieder die reinste Fundgrube für kuriose Geschichten. Der vor allem für Fortnite bekannte Streamer Lacy durfte sich in den vergangenen Monaten über einen satten Follower-Zuwachs freuen und entsprechend wichtig ist inzwischen die Interaktion mit den Menschen, die seinem Treiben zuschauen.

Jetzt wird's haarig: Lacy hatte jüngst in einem Livestream damit begonnen, sich den Kopf zu rasieren. Der Grund dafür war eine Spende und ein damit verbundenes Versprechen seitens des Streamers. Dann ging aber alles schief und plötzlich steht Lacy ohne Haare und ohne Geld da.

Diese Rasur kam ihm teuer zu stehen

Um möglichst viel Nutzen aus seinem Erfolg zu ziehen, veranstaltete Lacy seit dem 18. Juni einen sogenannten Subathon . Das ist eine Art Marathon-Livestream, der so lange läuft, wie der Streamer Bits erhält, also die virtuelle Währung bei Twitch, die schließlich in Echtgeld umgewandelt und an die Person ausgezahlt wird.

Einer der zuschauenden Menschen war besonders spendabel: 251,092 Bits (knapp 2.500 Dollar) spendete er unter der Voraussetzung, dass Lacy sich die Haare abrasiert. Gesagt, getan, dumm gelaufen. Denn just nachdem die Haare zu Boden gefallen waren, zog der anonyme Spender seine finanzielle Zuwendung wieder zurück, was bei Überweisungen via PayPal problemlos möglich ist.

Das Ergebnis samt Lacys ungläubiger Reaktion könnt ihr hier begutachten:

Im Gespräch mit der Website Kotaku äußerte sich Lacy wie folgt zu seiner neuen, nun ja, Frisur :

Um ehrlich zu sein, fühlte es sich zunächst nicht schlecht an. Ich liebte jedoch meine Haare. Ich hatte langes lockiges Haar und habe mich mein ganzes Leben lang nie rasiert oder irgendetwas damit gemacht. Aber nachdem ich es rosa gefärbt hatte [was ein weiteres Ziel des Subathons war, Anm. d. Red.], war es wirklich Müll, weil mir der Look nicht gefällt und ich nicht so in die Öffentlichkeit gehen möchte, wie ich jetzt aussehe.

Wenn ihr diese Story gelesen habt, während ihr gerade beim Friseur sitzt, bekommt ihr einen Bonuspunkt für Coolness von uns, den ihr euch eigenhändig in euer Fleißbuch eintragen dürft.

Würdet ihr euch auf Twitch, YouTube und Co. jemals auf solche Aktionen für eine besonders hohe Spende einlassen? Habt ihr gar schon einmal etwas Ähnliches gemacht? Wenn ja, müsst ihr uns bitte unbedingt davon erzählen. Dafür müsst ihr aber keinen Stream starten, keine Sorge. Ihr könnt eure Geschichte einfach in unserem Kommentarbereich verewigen - wir sind gespannt!