Twitch: Maskierter lauert Streamerin stundenlang auf, am Ende muss die Polizei eingreifen

Die Twitch-Streamerin Jinnytty wurde von diesem "Ninja" verfolgt.

Die koreanische Twitch-Streamerin Jinnytty hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Innerhalb eines Monats will sie Taiwan einmal komplett zu Fuß durchqueren - von Nord nach Süd, insgesamt über 600 Kilometer.

Für dieses Unterfangen muss sie also jeden Tag rund 20 Kilometer zurücklegen. Doch bereits am dritten Tag ihrer Wanderschaft wird sie plötzlich von einem maskierten Mann verfolgt.

Maskenmann verfolgt Streamerin mehr als 4 Stunden

Was war passiert? Während ihres sogenannten Waddlethons , bei dem die Streamerin einmal ganz Taiwan zu Fuß durchqueren will, kam es am 24. April 2023 zu einem unheimlichen Zwischenfall.

Während Jinny bei sommerlichen Temperaturen eine Landstraße entlangwanderte, bemerkte sie eine vollständig vermummte Person auf der anderen Straßenseite, die ihr offenbar folgte. Da sie sich nicht sicher war, legte sie eine längere Essenspause ein - und die Person verschwand.

Als die Streamerin ihre Reise fortsetzt, ist Person plötzlich wieder da und folgt ihr. Jinny ist sich jetzt sicher, dass der Mann ihr nachstellt:

Der Verfolger tut ihr zwar nichts und hält durchweg einen größeren Abstand von 50 bis 100 Metern, verhält sich aber zunehmend merkwürdig. Als die Streamerin versucht, ihn zu filmen, verlässt er den Gehweg und versteckt sich im Gebüsch:

Stalker endet in psychiatrischer Anstalt

Insgesamt verfolgte der vermummte Mann die Streamerin über vier Stunden lang. Der Schrecken nahm ein Ende, als ein besorgter Zuschauer die Polizei rief - da Jinny die ganze Zeit live war, konnte er den Behörden ihre genaue Position mitteilen.

Die Polizei versicherte der Streamerin, dass sie nun in Sicherheit sei, und teilte ihr am nächsten Tag mit, dass der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sei, weil er sich bei der Vernehmung durch die Beamten aggressiv verhalten habe. In Taiwan erregte der Vorfall großes Aufsehen und wurde sogar in den Nachrichten aufgegriffen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Jinny in eine potenziell gefährliche Situation gerät: Bereits 2019 wurde sie monatelang von einem übereifrigen Zuschauer verfolgt. Im Jahr 2020 reiste sie durch Deutschland und fuhr auf einem E-Roller durch München.

Da sie dabei aber mit ihrer Kamera und ihrem Handy hantierte, war ihre Fahrt nicht nur sehr, sehr wackelig, sie übersah zudem eine rote Ampel und hatte riesiges Glück, dass sich gerade kein Auto näherte. Für diesen Vorfall wurde sie damals sieben Tage von Twitch gesperrt - für ihre rücksichtslose Fahrweise.