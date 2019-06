Am 3. September 2019 stürzt sich auch Ubisoft in die Abo-Schlacht und startet Uplay Plus. Für 14,99 Euro im Monat soll der Dienst alle neuen Spiele des Publishers direkt zum Release enthalten. Dazu gehören etwa Watch Dogs Legion und Ghost Recon: Breakpoint. Dazu gesellen sich bereits erschienene Spiele wie Anno 1800 und Klassiker wie Prince of Persia. Die Auswahl soll stetig wachsen. 2020 wird Uplay Plus auch über Google Stadia verfügbar sein.

