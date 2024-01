Ubisoft kündigt kostenlosen Shooter an - doch den gab es eigentlich schon vor Jahren

Ubisofts aktuelle Shooter-Ankündigung ist in Wahrheit ein alter Bekannter.

Ein neuer Shooter soll sich bei Ubisoft in Entwicklung befinden - wobei neu hier nicht ganz den Kern der Sache trifft: BattleCore Arena gab’s nämlich schon mal von einem anderen Studio, es war dann wieder weg vom Spielefenster und kommt jetzt unter gleichem Namen zurück - aber eben von dem französischen Entwickler und Publisher Ubisoft.

Was ist - oder war - BattleCore Arena?

Eigentlich erschien BattleCore Arena schon 2017. Ihr konntet mit einer dicken Kugel herumrollen, auf andere Bälle ballern und den gegnerischen Schüssen mit Doppelsprüngen und anderen Manövern in den namensgebenden Arenen ausweichen. Der Shooter konnte sich aber nicht halten und verschwand schließlich wieder von der Bildfläche. 2022 wurde der Titel auch auf Steam entfernt, wie sich bei SteamDB nachvollziehen lässt.

Im offiziellen Blog-Post von Ubisoft kündigt der Publisher nun diesen Titel erneut an: gleicher Name, gleiches Spielprinzip, aber nicht derselbe Entwickler. Ubisoft Bordeaux kümmert sich gerade um BattleCore Arena. Ob die damaligen Macher, Cosmic Ray Studio, aufgekauft wurden oder Ubisoft die Rechte am Spiel gekauft hat, geht nicht daraus hervor. Einen ersten Trailer gibt's aber schon:

0:36 Ungewöhnlicher Shooter kehrt zurück: BattleCore Arena ist jetzt bei Ubisoft in Entwicklung

Das soll drinstecken

Es wird von drei unterschiedlichen Spielmodi gesprochen:

3v3 Team Deathmatch

Golden Core: Der Besitz des gleichnamigen Kerns führt zum Sieg

Jeder gegen jeden

Ranked Matches sollen ebenfalls verfügbar sein, auch wenn nicht klar ist, auf welche Spielmodi sich das beziehen wird. An kosmetischen Items soll es natürlich auch nicht mangeln.

Bald schon spielbar

Achtung Wortwitz: Damit alles rund läuft, startet schon bald ein Tech Test - genauer gesagt vom 1. - 5. Februar 2024. Ihr könnt euch hier für den Test registrieren.

Einen Release-Zeitraum gibt es noch nicht, BattleCore Arena soll auf Steam und bei Ubisoft Connect erscheinen.