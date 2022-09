Skull & Bones wird nicht als einziges Ubisoft-Spiel 80 Euro kosten. In einem aktuellen Interview mit Axios sprach Geschäftsführer Yves Guillemot über die Preisentwicklung künftiger Ubisoft-Spiele. Demnach sollen ab sofort alle großen AAA-Spiele des französischen Publishers mit 80 Euro Preisschildern im digitalen Regal der aktuellen Konsolen stehen.

Welche Spiele hier genau zu den teuren Triple-A-Produktionen zählen und welche nicht, muss sich noch zeigen. Beispielsweise wird das erst kürzlich enthüllte Assassin's Creed Mirage auch auf PS5 und Xbox Series S/X keine 80 Euro kosten. Das unterstreicht nochmal den Fakt, dass Mirage eher als kleineres Spin-Off zu verstehen ist und nicht als ganz großer Nachfolger zu Valhalla gesehen wird.

Was Triple-A eigentlich bedeutet und was wir von solchen Spielen erwarten, haben wir im Podcast besprochen:

Sexismus-Probleme bei Ubisoft Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Es geht um Sexismus-Probleme und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Ubisoft hat inzwischen einige Personen aus der Führungsebene entfernt und zu den Vorwürfen Stellung bezogen.

Was bedeutet das für PC-Spieler?

Bislang sind von dieser Preiserhöhung nur die Konsolen-Versionen betroffen. Zumindest Skull & Bones wird auf dem PC nämlich lediglich 60 Euro kosten - außer ihr entschließt euch zur Premium Edition für satte 90 Euro. Bislang gibt es von Ubisoft aber noch keine garantierte Zusage, dass auch künftige PC-Spiele auf Triple-A-Niveau bei 60 Euro verbleiben.

Aktuell solltet ihr euch dahingehend allerdings keine all zu großen Sorgen machen. Wir haben Ubisoft um ein Statement gebeten, halten eine Preiserhöhung für die PC-Versionen allerdings vorerst für unwahrscheinlich.

So verfahren andere Publisher

Immerhin ist Ubisoft nicht der erste Publisher, der seine Preise auf den Konsolen in die Höhe dreht. Schon seit 2020 hat sich 80 Euro als neuer Preispunkt für Titel auf PS5 und Xbox Series etabliert. Den Anfang machte hier Take-Two mit NBA 2K21. Inzwischen bietet aber auch beispielsweise Electronic Arts FIFA 23 für 80 Euro an und Activision geht den gleichen Weg mit Call of Duty: Modern Warfare 2. Sogar Sony selbst verkauft das Remake zu The Last of Us für derzeit 80 Euro.

Auf dem PC sind die ersten beiden Beispiele alle weiterhin zehn Euro günstiger, während es für das Remake zu The Last of Us noch gar keinen PC-Preis gibt. Der einzige Publisher, der bislang parallel die Preise auf dem PC erhöht hat, ist Square Enix. So kostet Forspoken sowohl auf PS5 als auch bei Steam inzwischen 80 Euro.

Ihr wollt noch mehr darüber wissen, wie Preise der Konsolen den PC beeinflussen? Dann lest am besten die Experteneinschätzung von unserem Chefredakteur Heiko:

