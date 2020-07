Report vertieft schwere Sexismus-Vorwürfe gegen Ubisoft

Assassin's Creed: Odyssey, Origins und Syndicate sollten ursprünglich anders aussehen und mehr auf weibliche Hauptcharaktere setzen. Das und mehr enthüllt ein Insider-Bericht des ehemaligen Kotaku-Journalisten Jason Schreier, der für seinen neuen Arbeitgeber Bloomberg mit aktuellen und ehemaligen Ubisoft-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern über Sexismus-Vorwürfe und den darauffolgenden Abgang mehrerer Führungskräfte gesprochen hat. Und dieser Report zeichnet ein erschreckendes Bild von Ubisoft.



Für Assassin's Creed war demnach Folgendes geplant:

Syndicate: Sollte den Geschwistern Jacob und Evie denselben Raum geben und euch beide ungefähr gleich viel spielen lassen. Letzten Endes spielt ihr Jacob jedoch häufiger als Evie: Er bekommt 24 Story-Missionen, seine Schwester hingegen 12, in sieben weiteren Einsätzen ist der Charakter frei wählbar. Auch auf dem Cover und im Cinematic Trailer dominiert Jacob. Erst im Jack-the-Ripper-DLC darf Evie die Hauptrolle übernehmen.

Origins: Bayek sollte bereits früh in der Geschichte sterben oder zumindest stark verwundet werden. Den Rest des Spiels hättet ihr dann mit seiner Ehefrau Aya bestritten. In der fertigen Version wurde Ayas Anteil auf einige Schiffskämpfe reduziert.

Odyssey: Eigentlich hättet ihr kein Geschlecht auswählen können, sondern das Spiel komplett als Kassandra bestreiten sollen. Ihr Bruder Alexios sollte gar nicht spielbar sein.

Unity: Schon 2014 begründete Ubisoft die Abwesenheit weiblicher Charaktere im Multiplayer-Modus damit, dass es zu aufwändig sei, Frauen zu animieren. Eine Antwort, die schon damals nach Ausflucht klang.

Hinter diesen Änderungen steckt Schreiers Bericht zufolge Serge Hascoët, der als Kreativchef über alle Ubisoft-Serien wachte und Designentscheidungen auch gegen den Willen der Entwicklerteams traf. Begründet habe er die Änderungen an Assassin's Creed mit wirtschaftlichen Bedenken, dass sich Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren nicht verkaufen - ungeachtet der Erfolge von Spielen wie Tomb Raider und Horizon Zero Dawn.

Meetings im Stripclub

Die von Schreier zitierten Ubisoft-Insider sehen sexistische Motive hinter Hascoëts Entscheidungen und belegen das mit dem sonstigen Verhalten des Kreativchefs. Beispielsweise habe er geschäftliche Treffen in Stripclubs abgehalten und bevorzugt (männliche) Mitarbeiter in kreative Führungspositionen befördert, die daran teilnahmen. Frauen, die den Treffen fernblieben, berichten, ihre Karriere habe darunter gelitten.



Nach einem Bericht der französischen Zeitung Libération soll Hascoëts Untergebene überdies unter Druck gesetzt haben, exzessiv Alkohol zu trinken. Außerdem habe er im Büro Haschkekse verteilt, ohne darauf hinzuweisen, dass sie Marihuana enthielten.

Gegenüber Mitarbeiterinnen soll sich Hascoëts regelmäßig anzüglich und geschmacklos verhalten haben. Als etwa eine hochrangige Entwicklerin bei einer Präsentation den Raum verließ, habe er ein Musikvideo abgespielt, dessen Songtext sexuelle Handlungen mit einer Frau desselben Vornamens behandelt.



Zwar hätten sich Betroffene mehrfach bei Ubisofts Personalabteilung beschwert, diese Beschwerden seien jedoch unter den Teppich gekehrt worden, weil Hascoët als Freund des Ubisoft-Geschäftsführers Yves Guillemot einen besonderen Schutz genossen habe.

Sexismus mit System

Und Hascoëts Verhalten sei kein Einzelfall gewesen, Schreiers Bericht zufolge haben sich auch andere Ubisoft-Angestellte sexistisch, homophob oder rassistisch verhalten.

Fey Vercuiel, die als Designerin bei Ubisoft Sofia gearbeitet hat, erzählt, das Team habe gemeinsam einen Trailer zu »Star Wars: The Force Awakens« angeschaut. Als der schwarze Schauspieler John Boyega zu sehen war, hätten Mitarbeiter »Hey, schaut mal, ein Affe!« gerufen.

Eine Mitarbeiterin des Ubisoft-Kundendienstes in den USA erzählt, ihr Vorgesetzter habe sich vor dem gesamten Team anzüglich und herablassend über ihren Körperbau geäußert. Als sie sich bei der Personalabteilung darüber beschwerte, habe es nur geheißen, sie solle sich mit ihrem Boss aussprechen. Erst, als ihr ein männlicher Kollege beisprang, wurde der Vorgesetzte ausgetauscht - und die betroffene Mitarbeiterin bekam einen Geschenkgutschein über 200 Dollar.

Weitere Vorwürfe betreffen unter anderem Maxime Béland, einen Vertrauten von Serge Hascoët, der Ubisoft Toronto leitete, während seine Ehefrau Rima Brek vorübergehend die Personalabteilung führte. Béland soll dazu geneigt haben, seine Beherrschung zu verlieren und sein Team anzuschreien. Außerdem habe er Frauen bei Weihnachts- und anderen Feiern unsittlich berührt, und laut einem Kotaku-Bericht ein Teammitglied auf einer Party gewürgt. Beschwerden an die Personalabteilung habe seine Ehefrau jedoch abgeblockt.

Schreier nennt noch weitere Vorfälle von sexueller Nötigung und homophoben Witzen, etwa von Tommy Francois, dem Leiter von Ubisofts Rechercheabteilung. All das erlaubt einen tieferen Einblick in die Vorgänge hinter den Ubisoft-Kulissen, die letztlich zum Abgang von Serge Hascoët, Maxime Béland und anderen leitenden Ubisoft-Mitarbeitern geführt haben.

Wirtschaftlicher Misserfolg

Dennoch könnten die #MeToo-Vorwürfe letztlich nur der Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte. Serge Hascoët etwa verantwortete auch maßgeblich die Ubisoft-Formel, nach der gutes Gameplay aus ineinander greifenden Systemen entsteht. Lineares Storytelling in Cutscenes & Co. habe der Kreativchef abgelehnt.



Nach dem Misserfolg von Ghost Recon: Breakpoint und den enttäuschenden Verkaufszahlen von The Division 2 könnte Ubisoft hier ohnehin die Notwendigkeit für Veränderungen erkannt haben, daher ja auch die Verschiebung fast aller Ubisoft-Titel im Jahr 2020 und das Versprechen, bei Assassin's Creed Valhalla weniger formelhaft zu arbeiten.

Das entkräftet aber weder die Sexismus-Vorwürfe, noch macht es die beschriebenen Vorgänge weniger erschreckend. Ein Statement von Ubisoft zu Schreiers Report liegt uns bislang nicht vor, wir werden es ergänzen, sobald wir es bekommen.

Auch in der deutschen Gaming-Branche wurde und wird über Sexismus diskutiert, mehr darüber erfahrt ihr in unserem Interview mit Linda Kruse und Maxi Gräff:

