Ubisoft über Streaming: »Für Stadia zu entwickeln ist am schwersten«

GeForce Now, xCloud, Google Stadia und Playstation Now. Schon seit ein paar Jahren versucht sich Gaming über Streaming-Dienste zu etablieren. Doch jeder Service stellt die Entwickler vor eigene Herausforderungen. In einem internen Interview erklärt Chris Early, Senior Vice President of Partnerships bei Ubisoft, wie das Studio entsprechende Ports angeht.

xCloud und GeForce Now sind kein Problem

Da xCloud auf der Architektur der Xbox basiert, ist es für Ubisoft ein leichtes die Xbox-Versionen seiner Titel für diesen Dienst zu portieren. Noch simpler gestaltet sich GeForce Now: Denn hier laufen einfach die standardmäßigen PC-Versionen. Allerdings läuft es laut Ubisoft nicht auf allen Streaming-Diensten so problemlos ab.

Stadia ist wie eine eigene Konsole: Spiele für Stadia oder vergleichbare Dienste zu entwickeln ist hingegen schwieriger. Early erklärt, dass man dafür eine »komplett eigene Version« der Titel entwickeln muss. Ehe man die entsprechenden Arbeiten angeht, überlegt man deswegen zuvor genau, »ob sich der Aufwand überhaupt lohnt«.

81 8 Mehr zum Thema PC vs. Nvidia Geforce Now vs. Google Stadia - Latenz im Test

»Unsere Spiele bleiben bei GeForce Now«

Ebenso spricht das Studio die Bedenken an, Streaming würde »Spiele entwerten«. Hier betont man, dass man zwischen Streaming und einem Abo unterscheiden müsse. Streaming sei so für Ubisoft nur eine »Art des Zugriffs«, ein Abo hingegen eine »Methode des Besitzes«.

In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf, ob Ubisoft vorhat, seine Titel von GeForce Now zu entfernen wie zum Beispiel Activision, Bethesda oder 2k Games. Early gibt dabei eine Entwarnung: Wer die PC-Version eines Ubisoft-Titels erwirbt, wird diese nutzen können, wo man will. Die Spiele des Publishers werden also bei GeForce Now bleiben.

Bei Nvidias Streaming-Service gibt es bereits eine große Auswahl an Ubisoft-Titeln, allerdings sind noch nicht alle vertreten. Unter anderem könnt ihr Anno 1800, Assassin's Creed: Odyssey und Ghost Recon Breakpoint spielen. Mehr sollen in Zukunft folgen.