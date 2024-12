Umfrage: Auf welches Spiel freut ihr euch 2025 am meisten?

2025 erwarten uns echte Spielebrocken.

Während der Feiertage hattet ihr die Möglichkeit, euren Pile of Shame abzuarbeiten oder eure Lieblingsspiele zum 14. Mal durchzuspielen. Da muss 2025 langsam mal wieder nachgelegt werden und das lassen sich die Spielehersteller dieser Welt nicht zweimal sagen.

Im kommenden Jahr erwarten uns gigantische Open Worlds, actionreiche Rollenspiele und unzählige Geschichten. Da kann man schonmal den Überblick verlieren.

Wie gut, dass es euch gibt! Welche der kommenden Spiele haben es in eurer Wunschliste an die Spitze geschafft? Verratet uns in dieser Umfrage, auf welche Spieltitel ihr besonders heiß seid! Keine Sorge, es sind bis zu drei Mehrfachnennungen möglich.

Im kommenden Jahr erwarten uns große Spiel-Releases wie Battlefield 7 und (toi toi toi) GTA 6, aber mit Two Point Campus und Subnautica 2 stehen auch kleinere Titel in den Startlöchern.

Würde man alle anstehenden Titel aufzählen, hättet ihr vermutlich eine Liste abzuarbeiten, die so lang ist wie ein durchschnittlicher Skyrim-Questlog. Und dann hättet ihr ja kaum Zeit zum Spielen - das wollen wir natürlich nicht.

Wenn ihr vor der Abstimmung noch ein bisschen recherchieren wollt, empfehlen wir unsere Liste mit den besten Open Worlds, die 2025 erscheinen:

Wir wissen: Die Liste ist mit 33 Spielen zwar lang, aber mit Sicherheit nicht vollständig. Wir haben versucht, die relevantesten Spiele einzubeziehen, können aber natürlich nicht vorhersehen, wofür eure Herzen schlagen. Wenn eure Favoriten fehlen, dann haut sie unbedingt in die Kommentare! Wer weiß, welche Spieleperlen uns sonst durch die Lappen gehen.

Erzählt uns dort außerdem, warum ihr euch auf diese Titel freut. Ist es die weitreichende Open World, das realistische Kampfgeschehen oder doch die knackenscharfe Grafik, die euch am Haken hält?