Umfrage: Ist seltener Loot in Diablo 4 zu selten?

Seit der Ankündigung der Loot-Stufen, haben die Entwickler von Diablo 4 immer wieder betont, dass die einzigartigen Gegenstände (Uniques) auch wirklich selten sein werden. Es sollen ganz besondere Items sein, um deren Skills herum ganze Builds entstehen sollen.

Doch nicht alle Uniques sind gleich. Lead Class Designer Adam Jackson bestätigte auf Twitter, dass es “Super-seltene Uniques” gibt, die besonders mächtig sind. Zu ihnen gehören Items wie die berühmte Harlekinskrone.

Nur eine Handvoll von Spielern haben diese Items bisher droppen sehen, ihre Zahl liegt wohl im einstelligen Bereich. Die Fans diskutieren daher, ob die Droprate dieser Uniques nicht zu niedrig ist. Und was meint ihr?

Fans sind gespalten

Nach dem Tweet von Jackson bildeten sich unter den Fans, die über das Thema diskutieren, zwei Lager. Auf der einen Seite waren die Befürworter der Loot-Strategie von Blizzard. Diese Gruppe argumentiert, dass die super-seltenen Uniques wirklich etwas ganz Besonderes sein sollten.

Es soll ein großes Ereignis sein, wenn eins davon droppt. Wenn sie ständig aus dem Boden schießen, wie Skelette nach einer Totenbeschwörung, dann verlieren sie ihre Einzigartigkeit und die Freude über einen Drop wird bei Weitem nicht so hoch sein.

Das zweite Lager sagt allerdings, dass die Dropraten aktuell absurd niedrig sind. Seit dem Early Access wurden in Diablo 4 schon viele Millionen an Spielstunden verbucht und dabei wurden nur eine extrem geringe Menge an super-seltenen Uniques gefunden.

Das bedeutet, dass man Tausende von Stunden ins Spiel stecken könnte, ohne je eins von den 6 besonderen Uniques zu erhalten. Fans mit wenig Zeit bräuchten gar nicht darauf zu hoffen, ein solches Drop zu sehen. Eine Erhöhung der Droprates wird ihren außergewöhnlichen Status daher nicht zerstören.

Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass es solche super-seltenen Gegenstände gibt oder sollten sie ruhig, etwas weniger selten sein? Würde eine höhere Droprate den besonderen Moment zerstören, wenn man das Item endlich bekommt? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns auf euch!