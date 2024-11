Umfrage: Spielt ihr Sammelkartenspiele wie Pokémon, Lorcana oder Magic: The Gathering?

Aktuell verbreitet sich ein neuer großer Hype wie ein Lauffeuer durch die mobile Gaming-Welt: Pokémon TCG Pocket verzeichnet bereits zwei Tage nach Release über 10 Millionen Downloads und erobert Schulhöfe, Pausenräume oder auch die heimischen Sofas von Spielern auf der ganzen Welt im Sturm.

Mit Pokémon TCG Pocket erobert ab sofort ein neues Sammelkartenspiel die Welt

Hinter dem riesigen Ansturm steckt ein simples Phänomen, das nicht nur Pokémon-Liebhaber kennen: Der Spaß am Sammeln von Karten!

Neu ist das natürlich nicht: Physische Sammelkartenspiele (TCGs) wie Digimon, Magic oder Yu-Gi-Oh! waren schon lange weltweit beliebt, bevor Titel wie Hearthstone den Sprung ins Smartphone-Zeitalter einläuteten.

Ein Trend erwacht erneut

Mit Star Wars: Destiny, dem One Piece Card Game, Disneys Lorcana oder eben dem ganz neuen Pokémon TCG erwacht der Trend einmal mehr zu neuem Leben. Wir wollen deshalb von euch wissen, wie ihr zu dem Genre steht!

Seid ihr der Sammelwut längst erlegen? Oder konntet ihr mit dem Reiz der Karten nie besonders viel anfangen? Stimmt hier ab:

Da sogar in der GameStar-Redaktion wieder das Pokémon-Fieber um sich greift, haben wir 5 Tipps für das Pokémon TCG zusammengestellt, die euch den Einstieg deutlich leichter machen.

Unterdessen geht Magic: The Gathering mit immer wilderen und auffälligeren Crossover-Editionen in die Offensive. Karten zu Fallout, Warhammer, Jurassic World oder auch Der Herr der Ringe sorgten für Aufsehen und Rekordverkäufe.

Und auf der gamescom 2023 war wegen Lorcana der Andrang am Ravensburger-Stand so gewaltig, dass der Messebetreiber die Brettspiel-Area im Folgejahr um einen eigenen Kartenspielbereich erweiterte.

Der Sammelkartenmarkt boomt also – egal ob online am Handy oder offline mit Freunden am Tisch.