Zeigt uns euren Spiele-Stapel: Wie viele Titel habt ihr dieses Jahr bisher gekauft?

Wie viele Spiele sind 2024 in eurem Warenkorb gelandet?

Es ist schon wieder Mitte November, wie konnte das passieren? Das Ende des Jahres ist gefühlt nur noch einen Wimpernschlag entfernt und das lädt zur alljährlichen Bestandsaufnahme ein. Wie oft bin ich dieses Jahr nicht ins Fitnessstudio gegangen? Wie viele Geburtstage habe ich vergessen? Wie viele Serien habe ich angefangen und nie zu Ende geguckt? Die Endstatistik für 2024 sieht sicher rosig aus.

In einem Jahr können ganz schön viele Dinge passieren, und dazu gehören unzählige Aktionen und Sales auf Steam, Epic Games und Co., aber auch Neuerscheinungen von Spielen. Gerade erst kamen das langersehnte Dragon Age: The Veilguard und der neue Landwirtschafts-Simulator 2025 heraus und demnächst steht auch noch Stalker 2: Heart of Chornobyl auf der Matte.

Da kann es schonmal dazu kommen, dass der eigene Berg aus Spielen im Laufe der Monate immer größer und größer wird. Uns interessiert, wie viel größer er bei euch geworden ist.

Umfrage: Wie viele Spiele habt ihr dieses Jahr gekauft?

Wir wollen von euch wissen, wie oft ihr 2024 zugeschlagen habt. Dabei ist uns egal, ob ihr auf Steam, Epic, im PlayStation oder Xbox Store fündig geworden seid. Auch spielt es keine Rolle, ob ihr euch die heißesten Neuerscheinungen oder längst überfällige Klassiker geschnappt habt - wir wollen einfach nur wissen, wie viele Spiele insgesamt in eure Warenkörbe gewandert sind!

Wir sind gespannt, wie groß die Kaufkraft GameStar-Community ist. Verratet uns in den Kommentaren gerne auch, welche Spiele in diesem Jahr den Weg in eure Sammlung gefunden haben.

Waren es die verlockenden Angebote während der großen Sales, die euch schwach gemacht haben? Oder habt ihr vor allem bei neuen Releases zugeschlagen? Vielleicht waren es ja auch überraschende Geheimtipps, die ihr einfach nicht liegen lassen konntet? Egal, ob Nostalgie-Klassiker oder brandneue Blockbuster - wir wollen wissen, wie sich euer Gaming-Jahr gestaltet hat!