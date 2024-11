Epic schenkt euch ab sofort eine Sammlung aus acht Klassikern, die ein ganzes Genre prägten

Das neue Epic-Geschenk bietet einen Retro-Trip zurück in die 80er- und 90er-Jahre.

Jede Woche gibt es im Epic Games Store ein neues Gratis-Spiel, und dieses Mal erwarten euch einige echte Klassiker! Ab sofort könnt ihr die Castlevania Anniversary Collection kostenlos abstauben – ein Muss für alle Retro-Fans.

Kostenlos bei Epic: Castlevania Anniversary Collection

1:00 Die Castlevania Anniversay Collection lässt euch gleich achtmal auf Vampirjagd gehen

Autoplay

Die Castlevania Anniversary Collection bringt den legendären Vampirjäger Simon Belmont und seine Nachfahren auf eure Bildschirme zurück und liefert euch gleich mehrere der ikonischen Titel, die die Castlevania-Reihe so berühmt gemacht haben.

Castlevania dürften die meisten von euch kennen: Die Serie gehört zu den absoluten Klassikern der 8- und 16-Bit-Ära und hat das Genre der Action-Plattformer geprägt wie kaum eine andere - und auch heutzutage sind Metroidvanias noch überaus beliebt, Hollow Knight: Silksong ist sogar eines der meistgewünschten Spiele auf Steam.

In der Castlevania Anniversary Collection erlebt ihr den gesamten Wahnsinn der Vampirjagd aus der Pixelperspektive – inklusive Peitschen, ikonischen Bosskämpfen und schaurig düsterer Atmosphäre, die das Franchise berühmt gemacht hat.

Diese Sammlung umfasst:

Castlevania (1986) – das erste Abenteuer, mit dem alles auf dem NES begann.

– das erste Abenteuer, mit dem alles auf dem NES begann. Castlevania II: Simon’s Quest (1987) – eine Fortsetzung, die RPG-Elemente in die Serie und den Angry Video Game Nerd zum Verzweifeln brachte.

– eine Fortsetzung, die RPG-Elemente in die Serie und den Angry Video Game Nerd zum Verzweifeln brachte. Castlevania III: Dracula’s Curse (1989) – das gefeierte Finale der NES-Trilogie mit mehreren alternativen Routen und spielbaren Charakteren.

– das gefeierte Finale der NES-Trilogie mit mehreren alternativen Routen und spielbaren Charakteren. Super Castlevania IV (1991) – das SNES-Remake des ersten Teils mit verbesserten Mechaniken und Grafiken.

– das SNES-Remake des ersten Teils mit verbesserten Mechaniken und Grafiken. Castlevania: The Adventure (1989) – Der erste Game-Boy-Titel der Reihe.

(1989) – Der erste Game-Boy-Titel der Reihe. Castlevania II: Belmont’s Revenge (1991) – Die Fortsetzung auf dem Game Boy.

(1991) – Die Fortsetzung auf dem Game Boy. Castlevania: Bloodlines (1994) – Das einzige Castlevania auf dem Sega Mega Drive.

(1994) – Das einzige Castlevania auf dem Sega Mega Drive. Kid Dracula (1990) – Ein humorvolles Spin-off, das zuvor nur in Japan verfügbar war.

Ihr könnt also in die Rolle verschiedener Belmonts und anderer Vampirjäger schlüpfen, um Graf Dracula und seine finsteren Kreaturen ein für alle Mal in die Schranken zu weisen.

Wie ihr das Spiel kostenlos bekommt

Um die Castlevania Anniversary Collection in eure Sammlung aufzunehmen, müsst ihr lediglich den Epic Games Store öffnen, euch mit eurem Account einloggen und das Spiel kostenlos bis zum 21. November 2024 um 16:59 Uhr eurer Bibliothek hinzufügen. Einmal beansprucht, gehört euch das Spiel dauerhaft – perfekt für die Halloween-Nachlese oder einfach für gemütliche Retro-Abende.