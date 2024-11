Kostenlos auf Steam & Epic: Diese Woche gibt's eine spannende Civilization-Alternative und vier weitere Highlights

Nicht nur optisch erinnert Millennia stark an die Civilization-Reihe.

Am Wochenende vom 15. bis 18. November 2024 bietet euch Steam wieder eine Reihe von kostenlosen Spielen an, die ihr einige Tage lang ausprobieren könnt.

Besonders spannend ist dabei das Strategiespiel Millennia, das euch auf eine Reise durch 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte mitnimmt.

Highlight der Woche: Millennia

Genre: 4X-Rundenstrategie | Entwickler: C Prompt Games | Kostenlos spielbar bis: 18. November (Steam)

In Millennia übernehmt ihr die Kontrolle über eine Nation und führt sie von den Anfängen der Zivilisation bis in die ferne Zukunft. Beginnend in der Steinzeit, entwickelt ihr Technologien, erbaut mächtige Städte und stellt euch historischen Herausforderungen.

Was Millennia besonders macht, ist das dynamische Zeitalter-System: Je nach euren Entscheidungen kann sich die Geschichte völlig unterschiedlich entwickeln. Wird eure Zivilisation in eine goldene Ära des Fortschritts eintreten oder in dunkle Zeiten der Krise verfallen?

Neben klassischem Städtebau und Ressourcenmanagement könnt ihr eure Gesellschaftsform anpassen, Allianzen schmieden und Kriege führen – oder versuchen, einen friedlichen Sieg durch kulturelle Errungenschaften zu erzielen.

Während des kostenlosen Wochenendes könnt ihr das Spiel in vollem Umfang testen und herausfinden, ob es euren strategischen Ansprüchen gerecht wird. Zudem ist Millennia derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent erhältlich, falls ihr das Spiel danach langfristig in eure Sammlung aufnehmen wollt.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam

Left 4 Dead 2 : Der Koop-Zombie-Shooter-Klassiker von Valve. Stellt euch mit Freunden Horden von Untoten und überlebt die Apokalypse. Kostenlos spielbar bis: 18. November (Steam)

: Der Koop-Zombie-Shooter-Klassiker von Valve. Stellt euch mit Freunden Horden von Untoten und überlebt die Apokalypse. Isonzo : Ein authentischer Erster-Weltkriegs-Shooter, der euch an die italienische Front führt und intensive Gefechte in den Alpen verspricht. Kostenlos spielbar bis: 18. November (Steam)

: Ein authentischer Erster-Weltkriegs-Shooter, der euch an die italienische Front führt und intensive Gefechte in den Alpen verspricht. Castlevania Anniversary Collection : Diese Sammlung bringt euch acht ikonische Titel der legendären Castlevania-Reihe, die den Grundstein für das Metroidvania-Genre legten. Kostenlos sichern & dauerhaft behalten bis: 21. November (Epic Games Store)

: Diese Sammlung bringt euch acht ikonische Titel der legendären Castlevania-Reihe, die den Grundstein für das Metroidvania-Genre legten. Snakebird Complete : Ein kniffliges Puzzle-Abenteuer, das euer räumliches Denken auf die Probe stellt. Kostenlos sichern & dauerhaft behalten bis: 21. November (Epic Games Store)

: Ein kniffliges Puzzle-Abenteuer, das euer räumliches Denken auf die Probe stellt.

Wie jedes Wochenende bieten diese Gratis-Aktionen eine hervorragende Gelegenheit, neue Spiele kennenzulernen und vielleicht mal wieder in einen älteren Titel hinzuschauen, dessen Spielerzahlen durch das aktuelle Angebot in die Höhe schießen. Ist dieses Mal etwas für euch dabei? Lasst es uns gerne im Kommentarbereich wissen!