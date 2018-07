Sony entwickelt einen Kinofilm nach seiner erfolgreichen und beliebten Spielereihe Uncharted. Für die Hauptrolle ist Spider-Man-Darsteller Tom Holland als jungen Abenteurer Nathan Drake vorgesehen. Doch nun gibt eine mysteriöse Nachricht von Firefly-Schauspieler Nathan Fillion Rätsel auf.

Welche Rolle spielt Nathan Fillion im Uncharted-Film?

Mit einem Bild des Rappers Drake kündigt er via Instagram Neuigkeiten für den 16. Juli 2018 an. Dazu liefert er den Kommentar "Sic Parvis Magna" ab, den lateinischen Sinnspruch von Sir Francis Drake, der sich auch in den Uncharted-Spielen auf Nathan Drakes Ring wiederfindet. Ein weiterer Post zeigt eine Landkarte mit zahlreichen Aufzeichnungen - ganz so wie in den Spielen.

Nun stellt sich die Frage: Spielt Nathan Fillion tatsächlich in der Spiele-Verfilmung mit und wenn in welcher Rolle? Und was passiert am 16. Juli? Wir werden es in drei Tagen wissen.

Sic Parvis Magna. 7/16/18 A post shared by Nathan Fillion (@nathanfillion) on Jul 11, 2018 at 1:02pm PDT

7/16/18 A post shared by Nathan Fillion (@nathanfillion) on Jul 12, 2018 at 12:23pm PDT

Regisseur Shawn Levy (Stranger Things) soll für Sony die Origin-Story des berühmten Helden und Abenteurer verfilmen. Das Drehbuch schreibt Rafe Judkins.

Zuletzt gab Produzent Charles Roven erste Details zur Story bekannt:

"Es spielt zu einer Zeit, als Nathan Drake und Sully, den man als seinen Ersatzvater bezeichnen kann, noch viel jünger sind. Es ist eine Ursprungsgeschichte, die sich aus den Spielen entwickelt hat, die aber nicht aus den Spielen stammt."

Wann der Film in Produktion geht und mit den Filmarbeiten beginnen kann, ist noch nicht bekannt. Auch steht noch kein konkreter Kinostarttermin fest.