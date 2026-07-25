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Keine Regeln, keine Ziele: Ungewöhnliche Simulation erreicht bei Steam 93 Prozent positive Reviews [Best of GameStar]

Mit Summerhouse sorgt ein kleines Bauspiel für Begeisterung auf Steam.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
25.07.2026 | 06:07 Uhr

Video starten 1:00 In Summerhouse könnt ihr euer Traumhaus bauen und dabei wunderbar entspannen

Die ungewöhnliche Bausimulation Summerhouse des Solo-Entwicklers Friedemann hat seit ihrer Veröffentlichung am 8. März 2024 auf Steam äußerst positive Bewertungen erhalten. Doch was macht Summerhouse so besonders und anders als alles bisher Dagewesene?

Warum Summerhouse auf Steam gefeiert wird

Was ist das für ein Spiel? In Summerhouse wählt eine von vier idyllischen Pixel-Landschaften (Meer, Gebirge, Stadt und Wüste), in der ihr aus Türen, Fenstern, Dächern und allerlei Dekorationen ganz einfach euer Traumhaus bauen könnt.

Dabei gibt es keine Regeln und keine vorgegebenen Ziele. Ihr könnt einfach nach Herzenslust bauen, eurer Kreativität freien Lauf lassen und euch an euren malerischen Kreationen erfreuen - ein typisches Cozy Game eben.

Wir haben mit Entwickler Friedemann anlässlich des 100.000 verkauften Exemplars von Summerhouse gesprochen. Das spannende Gespräch findet ihr exklusiv bei GameStar Plus:

Interview mit dem Entwickler
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Bei den Spielerinnen und Spielern kommt das einfache, entspannte Spielprinzip hervorragend an, 93 Prozent der Bewertungen fallen positiv aus:

Ein entspannendes Spiel, mit dem du dir die Zeit vertreiben kannst, wenn du dich ein bisschen deprimiert fühlst. Den Preis auf jeden Fall wert - unterstütze Indie-Entwickler!

Stitches / Steam

Dieses Spiel ist fantastisch! Wenn du gerne in Minecraft oder Terraria baust oder in Animal Crossing dekorierst, wirst du dieses Spiel ohne Frage genießen.

Hamster / Steam

So süß. So entspannt. Mit Achievements, schöner Musik und spaßigen Vibes.
Es ist günstig. Spiel es einfach.

Hatty / Steam

Wir haben für euch einige der besten und schönsten Bauwerke der Community auf Steam ausgewählt, damit ihr sehen könnt, was mit ein bisschen Kreativität alles möglich ist:

Meer Gebirge Stadt Wüste

Meer Bildquelle: Leof / Steam

Gebirge Bildquelle: Roscata / Steam

Stadt Bildquelle: Fennot / Steam

Wüste Bildquelle: tota / Steam

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Auf Steam kostet euch Summerhouse aktuell vier Euro. Habt ihr nun Lust bekommen, selbst so ein kleines Diorama zusammenzubauen? Oder entspannt ihr besser, wenn ihr Monster schnetzelt oder andere Spieler über den Haufen schießt? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen!

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