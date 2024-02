»Unmöglich zu raiden« - Palworld-Spieler baut seine Basis clever an einem versteckten Ort

Ein Wasserfall entpuppt sich in Palworld als besonders hübscher Ort für eure Basis.

In der farbenfrohen Welt von Palworld ist nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick den aussieht: Überall in der Open World jagen fiese Wilderer unschuldige Pals – und gelegentlich greifen diese auch eure Basis an.

Ein Spieler hat dieses Problem nun mit einer raffiniert konstruierten Basis gelöst: Hinter dem Rauschen eines Wasserfalls versteckt, verspricht dieses Bauwerk Sicherheit vor den gelegentlichen Überfällen, die die Welt von Palworld heimsuchen.

Spieler begeistert mit beeindruckender Wasserfallbasis

Palworld wird gerade von fast 20 Millionen Menschen weltweit gespielt, wie die Entwickler via Discord bekannt gegeben haben. Während einige sich darauf konzentrieren, so viele Pals wie möglich zu sammeln und andere die riesige Welt erkunden wollen, gibt es auch zahlreiche Spieler, die einfach nur eine wunderschöne Basis errichten wollen.

Doch egal wie schick ihr auch baut: Es besteht immer die Gefahr, dass sie überfallen und in Schutt und Asche gelegt werden. Insbesondere dann, wenn ihr Holz als Baumaterial verwendet. Dies allein scheint einen Spieler dazu motiviert zu haben, nun eine »uneinnehmbare« Basis an einem cleveren Ort zu erschaffen.

Der Spieler lamp-post-luminair hat einen Clip auf Reddit geteilt, der seine atemberaubende Basis zeigt, die an einem Wasserfall versteckt ist. Was von unten wie ein gewöhnlicher Wasserfall aussieht, entpuppt sich als perfekter Ort für die Basis und zeigt, dass es möglich ist, an einem solchen Ort zu bauen:

Seit der Clip zum ersten Mal gepostet wurde, hat er viel Aufmerksamkeit von anderen Spielern erhalten. Viele User loben die Basis und fühlen sich etwa an antike Architektur erinnert. Doch auch wenn die Basis äußerst hübsch und sicher vor Raids ist, überwiegt die Skepsis.

Viele User können sich deshalb nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass Pals in so einer Basis wohl regelmäßig vom Spieler befreit werden müssen und bezeichnen sie als Albtraum für die Wegfindung .

Diese Probleme sollen aber in Kürze behoben werden: Entwickler Pocket Pair hat bereits angekündigt, an den Problemen mit den festsitzenden Pals zu arbeiten. In hoffentlich nicht allzu langer Zeit sollte sich solch eine schöne Wasserfallbasis dann auch wirklich lohnen.