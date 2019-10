Untitled Goose Game: Terrorisiert die Nachbarschaft mit Gans aus dem 3D-Drucker

Das Internet treibt manchmal seltsame Blüten: Aktuell stiehlt ein kleines Indie-Spiel namens Untitled Goose Game die Herzen der Gaming-Community weltweit und schleicht sich langsam an die Spitze diverser Spielecharts (wie etwa bei Nintendos Switch).

Die Fans von Untitled Goose Game betätigen sich mittlerweile selbst in großem Umfang kreativ und haben bereits jede Menge witziger Memes geschaffen. Doch der Thingiverse-Nutzer gynni treibt die Gans-Begeisterung auf ein neues Level.

Garstige Gans stiehlt eure Schlüssel

gynni hat nämlich auf der Creator-Plattform eine Vorlage hochgeladen (via Polygon), mit der Nutzer ihre ganz eigene gemeine Gans mit einem 3D-Drucker herstellen können.



Das Modell steht in zwei Versionen zur Verfügung: einmal als einteiliges Modell zum Selbstbemalen und einmal als Mehrteiler, damit Nutzer die Einzelteile direkt in der passenden Farbe drucken können.

Wer sich die diebischen Fähigkeiten der Untitled-Goose-Game-Gans auch im echten Leben zunutze machen möchte, kann nachträglich in den Schnabel der Gans einen Magneten einbauen.

Gans oder Gar nicht - Spieler klaut (fast) jeden einzelnen Gegenstand in Untitled Goose Game

Auf diese Weise lassen sich dann metallische Gegenstände an ihrem Schnabel befestigen - zum Beispiel die Schlüssel eurer Mitbewohner, eine Brille, die Zahnspange eurer Schwester oder vielleicht ein Küchenmesser...

Der Magnet sollte laut gynni 6x2mm messen. Die Gans bleibt bei leichten Gegenständen standfest, die an dem Magneten hängen.



Erschaffer gynni will zu einem späteren noch eine Vorlage für eine Basis nachliefern, mit der sich die Standfestigkeit der Gans verbessern lässt, sodass sie auch schwerere Gegenstände halten kann.