Wer hätte gedacht, dass Gänse so viele Fans haben? Vor allem fiese Gänse, die Menschen jagen, ärgern und per Tastendruck in Grund und Boden schnattern. Für die Beliebtheit der Federviecher sprechen nun zumindest die Verkaufszahlen des Untitled Goose Games.



Die Entwickler konnten davon mittlerweile eine Million Exemplare unter die Leute bringen. Das verrät ein Tweet des Publishers:

It seems impossible, but last week, three months after launch, Untitled Goose Game passed one million copies sold.



From the bottom of our hearts: thank you for playing our videogame. — Cabel (@cabel) December 30, 2019

Im Folge-Tweet findet ihr auch nochmal ein großes Dankeschön an die Spieler, die das Gänseabenteuer fleißig mit Fanarts, Memes und mehr feierten. Was die Fans so inspiriert hat - nämlich die absurde Gans auf gemeiner Mission - seht ihr im Trailer:

Die beachtlichen eine Million Verkäufe erreichte das Indiespiel drei Monate nach dem Launch am 20. September 2019. Welche Plattform (PC, PS4, Xbox One) dabei allerdings welchen Anteil ausmacht, verraten die Entwickler nicht.

Auf dem PC ist Untitled Goose Game aktuell exklusiv im Epic Store erhältlich. Gut möglich, dass die Verkäufe noch einmal einen ordentlichen Aufschwung erleben, wenn Ende 2020 der Steam-Release folgt.

Worum geht's in dem Spiel überhaupt? In dem Stealth-Actionspiel steuern wir eine gemeine Gans, die Dinge klaut oder versteckt, Menschen austrickst, sie per Schnattertaste in den Wahnsinn treibt und Puzzles meistert. In unserem Test geben wir dem Untitled Goose Game immerhin eine Wertung von 75, denn die Gänse-Schnatterei macht definitiv Spaß, ist aber nach gut zwei Stunden Spielzeit schon wieder vorüber.

Mehr zum Thema: