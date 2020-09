Ehemalige Mitarbeiter von Techland gründen im polnischen Warschau den neuen Indie-Publisher Untold Tales. CEO Maciej Laczny, der zuvor als Produzent beim Entwickler von Dying Light und Call of Juarez gearbeitet hat, erklärt per Pressemeldung mit kräftiger Wortwahl die Ziele des neuen Unternehmens.

Man wolle eine geringe Anzahl an handverlesenen Spielen vertreiben, die starke Einzelspieler-Geschichten erzählen:

Es ergebe keinen Sinn, Entwickler zu zwingen, auf allen möglichen Plattformen zu erscheinen, nur um eine möglichst große Reichweite zu erzielen. Untold Tales will »Schluss mit dem Mist« machen, den Entwickler und Spieler mitmachen müssten.

Es gebe keine »verzerrten Publishing-Verträge, verworrenen Forderungen und vage Kommunikation und Mitteilungen an die Spieler«. Außerdem sollen die Entwickler ihre Rechte und Entscheidungshoheit behalten dürfen:

"Die Entwickler müssen verstehen, dass wir die Rechte an ihrer Marke nicht wollen. Wir wollen keine Gewinnanteile, bei denen sie am Ende verarscht werden. Und wir werden von ihnen niemals erwarten, dass sie etwas veröffentlichen, das noch nicht fertig ist und einfach nur den Ruf ihres Studios ruiniert."

Untold Tales verspricht stattdessen offene und transparente Kommunikation sowie Entscheidungen, die auf Daten und Community-Feedback beruhen, anstelle auf einer »Spray&Pray-Mentalität«. Publisher-Skandale wie um das Verschwinden von Spielen auf Steam gab es schön öfters. So wurden etwa zuletzt die Entwickler eines Spiels aus ihrem eigenen Studio verdrängt und verloren die Rechte am Herzensprojekt:

Vizepräsident Grzegorz Drabik, ebenfalls ehemals bei Techland angestellt und bei Untold Tales für Geschäftsentwicklung verantwortlich, verspricht Spielern ebenfalls saubere Kommunikation und »keine lächerlichen dreistufigen Vorbestellkampagnen mit bezahltem DLC, der einen Monat später in den Startlöchern steht«. Und weiter:

"Wir werden sicherstellen, dass unsere Spiele nach der Veröffentlichung so gut wie möglich unterstützt werden, sei es mit kostenlosen Updates oder mit größeren Inhalten, wenn das Entwicklerteam an Bord ist. Es wird hier von Anfang an ein sehr klarer 'Was du kaufst, ist das komplette Spiel'-Ansatz gelten."