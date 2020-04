In Zeiten der Krise hält die Gaming-Community zusammen. Und Ubisoft beweist das mit einer äußerst spendablen Aktion: Über den gesamten April hinweg bekommt ihr kostenlose PC-Spiele aus dem eigenen Line-Up an die Hand - komplett gratis, geschenkt, für umme. Nach einmaliger Aktivierung könnt ihr die Spiele bis zum Ende des Internets behalten, runterladen und zocken.

Im offiziellen Blog-Post wird die Verbindung zur Coronakrise sogar direkt kommuniziert: Ubisoft möchte die Menschen belohnen und unterstützen, die gerade zur Pandemie-Verlangsamung im Home Office arbeiten und in Quarantäne leben. Neben einer Spende von 150.000 Dollar für die COVID-19-Forschung sollen die Gratis-Spiele den teils sehr isolierten Alltag ein bisschen versüßen.

Wie passend, dass das erste Spiel dieser Gratis-Aktion ein wunderbarer Koop-Spaß ist! Rayman Legends belebte 2013 die Jump&Run-Serie von einst und bietet im Prinzip Ubisofts eigene Version des Super-Mario-Konzepts: knackige 2D-Level, Koop-Unterstützung, ein cooles Artdesign. Das Angebot endet am 3. April 2020.

Danach landet ein neues Spiel in der Geschenk-Rotation. Worum genau es sich handelt, steht noch nicht fest - Ubisoft teasert im Blog-Post allerdings Assassin's Creed, Just Dance und andere bekannte Marken des Studios an.

In der letzten Gratis-Aktion des Publishers wurden zum Beispiel auch Splinter Cell sowie Prince of Persia: Sands of Time verschenkt. Auf der Übersicht der Free Games könnt ihr die Aktion im Blick behalten.

Falls ihr euch für mehr kostenlose Spiele interessiert: Wir listen euch die besten kostenlosen Spiele auf Steam auf. Außerdem sind jetzt gerade auf Epic und Steam im Rahmen diverser Aktionen 24 Spiele gratis.