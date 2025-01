USA setzen größten Gaming-Konzern der Welt als »chinesisches Militärunternehmen« auf schwarze Liste

Die US-Regierung hat den chinesischen Tech-Konzern Tencent als chinesisches Militärunternehmen eingestuft.

Der Name Tencent lässt in den letzten Jahren die Gaming-Welt erzittern. Studio um Studio reißt sich der chinesische Konzern unter den Nagel und konnte so bereits ein wahres Firmen-Imperium errichten. Entwickler wie Riot Games (League of Legends) und Grinding Gear Games (Path of Exile 2) gehören bereits vollständig zu Tencent, an zahlreichen anderen internationalen Spielefirmen hält Tencent mindestens eine Beteiligung.

Angesichts dieser globalen Marktmacht haben nicht wenige Regierungsbehörden Sorgen vor Tencents Einfluss. Vor allem den USA sind wachsende chinesische Tech-Unternehmen ein Dorn im Auge. Schon länger hat es die US-Regierung deshalb auf die Shortvideo-App Tiktok abgesehen. Nun trifft es auch Tencent.