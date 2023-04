Erinnert ihr euch an V Rising? Der Survival-Hit wächst bald beträchtlich

Im Mai erscheint die Erweiterung Secrets of Gloomrot für das Survival-Spiel V Rising.

Das Survival-Spiel V Rising überraschte 2022 fast alle: Nicht nur wirkte es ungewohnt ausgereift für einen Early-Acccess-Titel, es erreichte auch auf einen Schlag Millionen Fans.

Bald, am 17. Mai 2023, erhält V Rising eine kostenlose Erweiterung, die jede Menge neuer Inhalte bringt und vorhandene Elemente verbessert. Wir fassen zusammen, was ihr zu Secrets of Gloomrot wissen solltet.

Das steckt in Secrets of Gloomrot

Das große Update ist für alle Besitzer des Spiels kostenlos und fügt neue Inhalte hinzu, allem voran ein neues Biom. Aber auch vorhandene Orte werden erneuert, sowie Spielsysteme erweitert und neu ausbalanciert.

Auf Steam fassen die Entwickler von V Rising zusammen. Das sind die Highlights von Secrets of Gloomrot:

Neues Biom: Ein Wissenschaftler bastelt im Wahn lauter Monster und Maschinen, die Abfälle verseuchen die Gegend. Der Ort bringt neue Gefahren, Technik und Magie .

Seht hier den Trailer für einen Einblick in die Gedankenwelt des irren Genies:

1:18 V Rising zeigt, was der kostenlose DLC Gloomrot mit Frankenstein zu tun hat

Große Änderungen: Laut Entwickler stecken in Gloomrot massive Änderungen, Ergänzungen und Überarbeitungen an den aktuellen Biomen . Dazu gehören laut offizieller Website neue Wetterbedingungen und Handelsposten.

Laut Entwickler stecken in Gloomrot . Dazu gehören laut offizieller Website neue Wetterbedingungen und Handelsposten. Mehr Bauoptionen: Mit Gloomrot lassen sich mehrstöckige Bauten errichten. Zudem könnt ihr neue Verschönerungen und schickere Gärten errichten. Neue Crafting-Stationen sind auch vertreten.

Mit Gloomrot lassen sich mehrstöckige Bauten errichten. Zudem könnt ihr neue Verschönerungen und schickere Gärten errichten. Neue Crafting-Stationen sind auch vertreten. Neue Ausrüstung: An neuen und alten Waffen lassen sich jetzt Juwelen anbringen, um Zauberkräfte zu erlangen. Neue Waffentypen sind auch in Gloomrot vertreten, sowie legendäre Waffen.

An neuen und alten Waffen lassen sich jetzt Juwelen anbringen, um Zauberkräfte zu erlangen. Neue Waffentypen sind auch in Gloomrot vertreten, sowie legendäre Waffen. Neue Zauberklasse: "Sturm" basiert auf Elektrizität.

Außerdem gibt's neue Bosse für V Blood, ein angepasstes Verfolgungssystem für selbige und mehr Gegnervarianten. Das Reisen durch die Spielwelt, das vampirische Inventar und die Anpassung des eigenen Blutsaugers erhalten ebenfalls Updates.

Was haltet ihr von Secrets of Gloomrot? Genau, was das Survival-Spiel braucht oder doch der falsche Fokus? Wie gefällt euch der Titel ganz allgemein? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.