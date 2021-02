Die Spielphysik in Valheim ist mächtig und hat großen Einfluss auf das Gameplay. Etwa müssen wir beim Hausbau genau auf die Statik aufpassen, damit unsere Gebäude nicht einstürzen. Ein Spieler hat nun aber einen Fehler gefunden, den er auch direkt ausnutzte.

So gelang es, eine Brücke quer über einen weiten Ozean zu bauen. Wo andere Spieler extra ein Langboot bauen müssen, um die gefährlichen Gewässer überqueren, läuft der findige Valheimer einfach zu Fuß. Schaut euch das Video an:

Link zum Reddit-Inhalt

Die Spielphysik ausgetrickst

Eine derartige Brücke sollte eigentlich nicht möglich sein. Valheim erkennt üblicherweise, ob Konstruktionen stabil gebaut sind, sprich Bodenkontakt haben oder nah mit einem Teil verbaut sind, das auf dem Grund abgestützt ist.

Mithilfe eines Glitches gelang es dem Spieler aber dennoch, seine gigantische Brücke zu bauen. Eigenen Angaben zufolge clippte er Stützelemente ineinander, was dazu führte, dass das Spiel nicht mehr erkennen konnte, ob die Objekte tatsächlich Bodenkontakt hatten. So ließ sich die Brücke über den Ozean realisieren.

Die Valheim-Physik hält von Haus aus noch viele weitere Kuriositäten parat. Etwa werden Spieler reihenweise von umstürzenden Bäumen in Valheim erschlagen. Und auch das Meer hält Gefahren und Überraschungen bereit. So segelte ein Spieler zum Rand der Welt, nur um am Ende einen hohen Preis für seine Neugier zu bezahlen.

