Valheim: YouTuber tötet seine Gegner und Bosse nur mit Lagerfeuer

In Valheim müsst ihr in einer harschen nordischen Umgebung überleben und könnt dafür auf ein großes Waffenarsenal zurückgreifen. Allerdings gibt es auch etwas ungewöhnlichere Taktiken, um euch der Gegner zu entledigen.

Die präsentiert der YouTuber Let's Game It Out im folgenden Video ab Minute 10:23. Anstatt Waffen zu bauen, setzt er einfach Lagerfeuer in den Weg von Tieren sowie den feindlich gesinnten Monstern, denen ihr in der Spielwelt begegnet.

Spoilerwarnung



Der Artikel enthällt den Namen eines Zwischenbosses und nennt ein paar Gegnertypen. Das sind zwar keine großartigen Spoiler, wir wollen euch dennoch darauf hinweisen.

Wie effektiv ist die Lagerfeuer-Methode?

Ein Reh kann er so ohne Probleme besiegen, allerdings belässt er es nicht dabei und will seine Taktik direkt auf die Probe stellen, indem er sich mit Eikthyr, einem der Zwischenbosse anlegt. Das dauert zwar wesentlich länger, aber schließlich kann er nur durch den Einsatz von Lagerfeuern triumphieren.

Einmal auf den Geschmack gekommen, nutzt er diese Methode fortan bei allen Feinden, denen er begegnet. Ganz egal ob Skelette oder Trolle: Die meisten Feinde segnen in den Lagerfeuerfeldern des YouTubers das Zeitliche. Auch andere der imposanten Bosse wie etwa den Ältesten kann er so erledigen.

Framerateeinbruch: Unter den ganzen Feuer- und Raucheffekten leidet allerdings die Framerate des Spiels und Valheim fängt stark an zu ruckeln.

Nicht mehr ganz so effektiv: Mittlerweile wurde der Lagerfeuer-Trick allerdings stark abgeschwächt und funktioniert nicht mehr so gut, da Lagerfeuer nun ebenfalls Schaden nehmen, wenn sie welchen verursachen.

Was machen Valheim-Spieler noch?

Neben durchaus kreativen Methoden sich der Feinde zu entledigen, bauen manche Nutzer zudem spektakuläre Werke. Einer konnte etwa einen durchaus imposanten Turm bauen, was aufgrund der Physik-Engine des Spiels eine Herausforderung ist.

Ein anderer hingegen baute eine imposante Brücke, mit der er gar das Ende der Spielwelt erreichen konnte. Dann die ist in Valheim offenbar keine Kugel. Sie endet durchaus abrupt mit einem gefährlichen Wasserfall.