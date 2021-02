Mehr FPS in Valheim: Drei Tipps versprechen bessere Performance

Wenn ihr Performanceprobleme im jüngsten Survivalhit Valheim habt, oder an sich noch mehr FPS aus dem Spiel rauskitzeln wollt, dann gibt es einige sehr simple Tricks. Bei diesen handelt es sich um einfache Änderungen wie etwa eine Anpassung der Konfigurationsdatei des Spiels und der Startparameter.

Wie viel mehr FPS bekommt man? Einige Spieler berichten davon, dass sie durch diese Tricks bis zu knapp 40 Bilder pro Sekunde mehr erreichen konnten. Der Wert wird sich allerdings von System zu System unterscheiden.

Wir haben die einzelnen Performancetipps selbst noch nicht getestet, arbeiten aber bereits an einem umfangreicheren Artikel. Dort schauen wir uns dann nicht nur mehr Tipps an, sondern überprüfen sie auch gleich noch auf unserem Testsystem. Gameplay-Tipps findet ihr in unserem Guide-Hub zu Valheim mit allen Tipps.

Savegame-Bug: Nicht nur die Bildrate kann in Valheim zu Probleme führen, auch ein Savegame-Bug:

10 3 Mehr zum Thema So sichert ihr eure Spielwelt

Die Schritte für bessere Performance

Die folgenden drei Schritte beziehen sich auf die Windows-Version des Spiels. Unter Linux funktionieren sie nicht. Sie wirken sich außerdem unterschiedlich stark auf die Performance aus.

1. Ändert die Boot.config des Spiels

Performance-Verbesserung: Hoch

Öffnet den Data-Ordner von Valheim (Steam/steamapps/common/Valheim/valheim_data).

Sucht hier die Datei boot.config und öffnet diese in einem Text-Editor.

Fügt die Zeilen »gfx-enable-gfx-jobs=1« und »gfx-enable-native-gfx-jobs=1« ohne Anführungszeichen am Anfang der Datei hinzu.

Speichert die Änderungen

Achtung: Diese Änderung kann zu Grafikfehlern führen. Sollten euch entsprechende Fehler auffallen, entfernt die Zeile »gfx-enable-native-gfx-jobs=1«

2. Startet das Spiel im Vollbildmodus

Performance-Verbesserung: Mittel

Klickt mit Rechts auf den Eintrag von Valheim in eurer Steam-Bibliothek

Wählt »Eigenschaften« aus

Im Reiter »Allgemein« findet ihr auf der rechten Seite des Fensters den Punkt »Startoptionen«

Schreibt in dem Feld darunter »-window-mode exclusive« ohne Anführungsstriche

Achtung: Da das Spiel im Vollbild-Modus läuft, dauert es länger, wenn ihr mit ALT+TAB zu einem anderem Programm wie eurem Browser wechseln wollt.

3. Ändert die Priorität im Taskmanager

Performance-Verbesserung: Sehr Niedrig

Startet das Spiel

Öffnet mit STRG+ALT+ENTF den Taskmanager von Windows

Im Reiter »Details« sucht ihr nach der Valheim.exe

Klickt mit rechts auf diese und wählt hier »Priorität einstellen« aus

Wählt »Hoch aus«

Diesen Schritt müsst ihr nach jedem Spielstart wiederholen

Was können Linux-Spieler tun?

Wenn ihr Valheim unter Linux spielt, eine Grafikkarte von Nvidia besitzt und den proprietären Treiber verwendet, dann könnt ihr zumindest mit einer Änderung eure Performance etwas verbessern.

Öffnet das Eigenschafts-Panel von Nvidia

Navigiert zum Reiter »X Server Display Configurations«

Klickt auf Erweitert

Setzt einen Haken bei »Force full composition pipeline«

Speichert die Einstellungen

Navigiert zu den OpenGL-Einstellungen

Entfernt den Haken bei »Sync to vblank«

Öffnet nvidia-settings-configuration

Klickt auf »Aktuelle Konfiguration speichern«

Die paradoxe Grafik von Valheim

35 17 Mehr zum Thema Die Grafik von Valheim

Kolumne: Plus-Redakteur Peter Bathge findet die Grafik in Valheim zu gleichen Teilen furchtbar wie fantastisch. Hinter dem vermeintlichen Paradoxon vermutet er allerdings einen geschickten Plan.