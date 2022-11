Valheim stellt das nächste große Update vor und lässt euch gleich selbst spielen

Das Wikinger-Survivalspiel Valheim begeisterte 2021 zum Release Millionen Spieler auf Steam, konnte aber mit nur langsam folgenden Updates die hohen Spielerzahlen nur kurze Zeit aufrechterhalten. Davon lassen sich die Entwickler aber wohl nicht ermutigen und arbeiten an weiteren Biomen samt neuen Gegnern, Ressourcen und Spielmechaniken.

Mit Mistlands wird Valheim nun um die Nebellande erweitert, alle Infos findet ihr hier. Das Inhaltsverzeichnis führt euch zum entsprechenden Abschnitt des Artikels:

Wann erscheint Mistlands?

1:18 Valheim zeigt erstes Gameplay zum großen Mistlands-Update, und ihr könnt bereits spielen

Mit dem ersten Gameplay-Trailer zu Mistlands wurde das große Update auch gleich veröffentlicht, allerdings zunächst nur als öffentlich zugängliche Testversion. Die könnt ihr euch ab sofort auf Steam oder mit der Game Pass Version herunterladen. Wann die fertige Version veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Steam: Klickt in eurer Bibliothek mit der rechten Maustaste auf Valheim, wählt Einstellungen und im sich öffnenden Fenster Betas . Gebt unten den Code yesimadebackups ein, dann solltet ihr die Testversion auswählen und herunterladen können. Der Code erinnert euch, vor der Aktion eine Sicherungskopie eurer Welten zu erstellen.

Microsoft/ PC Game Pass: Startet die Xbox Insider Hub App, navigiert dort zu Previews und sucht nach dem Valheim Public Test . Tretet dem Test bei und schließt die Registrierung ab. Ihr werdet dann zum Store weitergeleitet und könnt die Testversion dort installieren.

Welche neuen Inhalte gibt es?

Neues Biom: Nebellande

Einen kleinen Einblick in das neue Biom konntet ihr schon im obigen Trailer erhaschen. Es handelt sich um eine von großen Felsformationen durchzogene (und wohl ziemlich neblige) Region, in der ihr auf allerlei neue Kreaturen treffen könnt, und bisher unbekannte Ressourcen abbaut. Das erwartet euch in den Nebellanden:

Neue Spielmechaniken

Neun neue Kreaturen und ein Welt-Boss

Über 20 neue Crafting-Materialien

Zwei neue Crafting-Stationen, 3 Erweiterungen für diese, und drei weitere Crafting-Konstruktionen

15 neue Nahrungsmittel-Items

Drei neue Tränke

Über 25 neue Crafting-Items (Waffen, Rüstungen und Werkzeuge)

Über 35 neue Gegenstände und Bauteile für eure Basis

Neuer Dungeon-Typ

Neue Lore-Steine

Neue Träume

Neue Musik

Tatsächlich existierte das Biom bereits vor dem Update in Valheim, wird aber nun umfangreich ausgebaut und mit neuen Inhalten bestückt. Um die neuen Nebellande zu erleben, müsst ihr allerdings ein noch nicht aufgedecktes Stück Land besuchen, andernfalls wird das aktualisierte Biom nicht generiert.

Spoiler-Warnung: Wenn ihr euch von den Inhalten des Updates überraschen lassen wollt, solltet ihr ab hier besser nicht weiterlesen, denn wir jetzt führen genauer auf, welche Gegner, Kreaturen und Ressourcen euch in den Nebellanden erwarten.

Neue Kreaturen

Insgesamt gibt es neun neue Kreaturen. Einige von ihnen, wie etwa der oben abgebildete Hase wurden schon früher vorgestellt. Neben den Kreaturen erwartet euch außerdem ein neuer Welt-Boss:

Gegner: Seeker, Seeker Brut, Seeker Biest

Gegner: Gjall

Gegner: Zecke

Kreatur: Hase

Kreatur: Huhn (and Küken)

NPC/Gegner: Dvergr (Schurke and Magier)

NPC: Munin (Rabe)

Boss: Die Königin

Neue Ressourcen

Natürlich könnt ihr die Nebellande auch nach zahlreichen Ressourcen durchkämmen, die für euch nützlich werden. Von Hasen und Hühnern erhaltet ihr Felle, Fleisch und Eier. Auch andere Kreaturen lassen sich für bestimmte Materialien jagen.

Außerdem entdeckt ihr im Update etwa Yggdrasil-Holz oder Schwarzen Marmor und könnt eine neue Schmiede bauen. Die vollständige Liste aller neuen Ressourcen und Materialien findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2 des Artikels.

Neue Spielmechaniken und weitere Inhalte

Für das Update wurde das Angeln überarbeitet. So gibt es etwa neue Fische, alle Arten können in verschiedenen Größen gefischt werden, und Fischen ist nun ein Skill der euch das Angeln erleichtert. Außerdem gibt es gänzlich neue Spielmechaniken:

Pilze Anbauen: In den Nebellanden wachsen Pilze, die ihr auch selbst in eurem Haus anbauen könnt.

In den Nebellanden wachsen Pilze, die ihr auch selbst in eurem Haus anbauen könnt. Hühnerzucht: Aus Eiern könnt ihr selbst Hühner ziehen, und so eine dauerhafte Quelle für Eier in eurem Haus haben.

Aus Eiern könnt ihr selbst Hühner ziehen, und so eine dauerhafte Quelle für Eier in eurem Haus haben. Magie: Elementar- und Blut-Magie stehen euch als neue Skills zur Verfügung.

Elementar- und Blut-Magie stehen euch als neue Skills zur Verfügung. Freundliche NPCs: Sie sind auf eurer Seite, solange ihr sie nicht verärgert.

Sie sind auf eurer Seite, solange ihr sie nicht verärgert. Irrlichter: Sie helfen euch, den Nebel aus dem Weg zu räumen.

