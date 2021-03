Valheim: Neue Inhalte verzögern sich, weil es zu erfolgreich ist

Valheim gehört zu den großen Gewinnern des jungen Jahres 2021. Über 5 Millionen verkaufte Early-Access-Versionen machen das Survivalspiel zu einem der derzeit meistgespielten Titel auf Steam. Und der überraschende Erfolg wirkt sich auch auf die Update-Politik des Entwicklers aus.

In einem Interview mit Fanbyte äußerte sich der Mitgründer der Iron Gate Studios, Henrik Törnqvist, über den Erfolg von Valheim. Der Entwickler hielt es für »nicht möglich«, so einen riesigen Hit zu landen. Und weiter:

"Wir mussten tatsächlich die Roadmap für das Spiel verlangsamen."

Die Bremse in der Veröffentlichung neuer Inhalte müsse sein, um neue Fehler im Spiel zu beheben, die durch die Nutzung von Millionen Spielern ans Licht gekommen sind. Zwar läuft Valheim für einen Early-Access-Titel schon angenehm rund, ein paar Bugs gibt es aber doch. Und die sollen zuerst aus dem Weg geräumt werden, bevor neue Inhalte erscheinen.

Valheim hat noch viel vor

Das erste große Inhalts-Update heißt Hearth and Home und dreht sich offenbar um den Basenbau. Ein Release-Termin für Hearth and Home wurde noch nicht angekündigt.

Später folgen unter anderem neue Biome und etwas Extraliebe für die Seefahrt. In einem extra Artikel haben wir alle Valheim-Updates für 2021 übersichtlich aufgeführt.

Was sich die GameStar-Community in Valheim wünscht, haben wir per Umfrage ermittelt. Dabei kristallisieren sich Reit- und Lastentiere als große Favoriten heraus, aber auch mehr Optionen bei der Landwirtschaft sind heiß begehrt.

Wenn der Valheim-Hype bislang an euch vorbeigegangen ist, empfehlen wir unser Testvideo:

Und wenn ihr längst als wiedergeborener Wikinger die zehnte nordische Welt erobert, findet ihr in unserer Guide-Sammlung zu Valheim viele Hilfestellungen, von Einsteiger-Tipps über Bosskämpfe bis hin zum Haus- und Burgenbau.