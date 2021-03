Der Survival-Hit Valheim ist auf kooperative Abenteuer ausgelegt, doch auch alleine lässt sich viel erreichen. Ein Spieler beweist beispielsweise, dass mit viel Zeit und Fleiß gigantische Basen solo erbaut werden können.

Ein beeindruckendes Solo-Projekt in Valheim

Was hat der Spieler erreicht? Spieler FallQbuilds zeigt auf Youtube seine Festung. Diese hat er im Survivalspiel Valheim ganz alleine erschaffen, ohne, dass ihm andere Spieler dabei halfen.

Wie sieht diese Festung aus? FallQbuilds hat sich richtig Mühe gegeben. Um die Basis zieht sich ein breiter Graben, gefüllt mit Wasser, die Mauern bestehen aus Stein. Die Burgwehr aus Holz mit Strohdach und die hohen Rundtürme bieten eine Aussicht nach allen Seiten. In der Mitte ist das Hauptgebäude zu sehen, die große Halle, in welcher sich ein Thron befindet. Im Inneren der Festung hat der Spieler Werkbänke und Schmieden sowie Lager für die Rohstoffe errichtet.

Wie hat er das geschafft? FallQbuilds gibt an, dass er für den Bau dieser Version seine Festung 200 Stunden benötigte. Diese Zeit ging jedoch nicht nur für das Errichten an sich drauf, sondern zudem für das Sammeln der Rohstoffe.

Ist das Projekt schon fertig? Nein. Im Video ist gut zu erkennen, dass es noch freie Fläche auf dem Bauplatz gibt. Der Valheim-Spieler selbst gibt an, dass noch viel zu tun ist. Die Burg wird also mit der Zeit noch deutlich ausgebaut und am Ende noch größer ausfallen.

Wie kommt die Basis in der Community an? Das Video erzielt auf Youtube viel Zuspruch. Die viele Arbeit, die FallQbuilds in sein Bauwerk gesteckt hat, wird definitiv gewürdigt.

Jay Barish schreibt beispielsweise:

"Die Entwickler sollten versuchen, dich einzustellen, um automatisch generierte Strukturen zu erstellen!"

Wren meint:

"Das sieht fantastisch aus, so real."

Emy WizzY hat eine Bitte:

"Bro, verwende bitte die Build-Mod von Nexus, um die Burg mit uns zu teilen. Dann können wir sie auch in unseren Welten nutzen."

Was zeigt uns das Projekt? Selbst, wenn ihr Valheim alleine spielt, habt ihr die Möglichkeit, solche Bauwerke zu errichten. Ihr braucht nur die dafür nötige Zeit und entsprechend Ehrgeiz, um alle Rohstoffe zu sammeln, euch ein Layout für die Festung zurechtzulegen und die Gebäude dann zu errichten.

So macht es Spaß, den Steam-Hit Valheim auch alleine zu spielen und es ist möglich, Großes zu erreichen.