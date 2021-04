Wer in Valheim riesige Bauvorhaben ins Auge fasst und mit Spitzhacke und Co. auch großflächige Änderungen am Terrain vornimmt, könnte sich über das neueste Update freuen. Das extrem erfolgreiche Wikinger-Survivalspiel bekommt damit nämlich ein neues Terrainsystem, um die Performance zu verbessern.

Spieler kennen es: Je mehr wir in der vollständig persistenten Spielwelt bauen, verändern und anhäufen, desto größer wird die Last für den PC, der die ganzen Anpassungen berechnen muss. Die FPS-Zahl geht deshalb gerne in der Nähe der eigenen Basis in die Knie, während in unveränderten Gebieten oft höhere Zahlen vorherrschen.

Eine Änderung an der Hacke (Hoe) liest sich in den Patch Notes sehr sinnvoll: So werden nun weniger Steine benötigt, um den Boden anzuheben. Gefühlt brauchte man davon zu viele der Ressourcen, was besonders bei größeren Terrainänderungen nerven konnte.

Die Patch Notes auf Steam für besagtes Valheim-Update 0.150.3 fallen ansonsten eher unspektakulär aus und beschränken sich auf Bugfixes und Balance-Änderungen.

Etwa soll ein Punkt verhindern, dass Draugr im Sumpf innerhalb von Felsen spawnen - ein Problem, das bei dem Early-Access-Titel immer mal wieder aufgetreten ist. Auch soll es nun nicht mehr möglich sein, Fackeln als Stützstreben für Bauten zu zweckentfremden.

Die kompletten Patch Notes auf Deutsch lest ihr im Folgenden. Was sich die GameStar-Redaktion am dringendsten in Valheim wünscht, erfahrt ihr dagegen hier:

45 8 Mehr zum Thema 7 Features, die wir unbedingt in Valheim wollen

Spawner-Position der Sumpf-Draugr korrigiert, um zu verhindern, dass sie in Steinen spawnen.

Lox Haustier-Soundeffekte korrigiert.

Fackeln an Orten sollten keine Konstruktionen mehr unterstützen.

Korrektur der Steingröße für Dolmen-Standorte vorgenommen.

Neues System für Geländemodifikationen integriert.

Geländemodifikationspriorität geändert (Geländemodifikationen in einem Gebiet sollten vor Gebäuden geladen werden, gilt nur für das neue Geländemodifikationssystem).

Optimierungen beim Laden der Welt vorgenommen (Behebung von Problemen mit Schiffen und Gebäuden, die beim Laden beschädigt wurden).

Das Spiel stoppt den Download der Serverliste beim Verlassen des Startmenüs (um die Netzwerk-Bandbreite zu verringern).

Steinmenge, die benötigt wird, um den Boden mit der Hacke zu heben, wurde verringert.

Falls der Hypetrain komplett an euch vorbeigezuckelt ist, lest gerne unseren Early-Access-Test zu Valheim. Freunde des bewegten Bildes bekommen ein ausführliches Video, das sich der Frage annimmt, warum das Spiel so beliebt und erfolgreich ist.