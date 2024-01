Dungeons & Dragons: Der beliebteste Rollenspiel-Charakter 2023 ist irgendein Typ namens Bob

Das ist offenbar Bob, er ist der beliebteste DnD-Held des Jahres 2023.

In einer Welt schier endloser Möglichkeiten, voller Magie und fremder Völker, sticht ein Mann ganz besonders hervor: Bob.

Bob ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein menschlicher Kämpfer und circa 28 Jahre alt. Außerdem hat er zu Beginn seines Abenteuers Level 4 oder Level 5. Zumindest zeigt das eine neue Statistik von DnD Beyond, dem digitalen Multifunktionswerkzeug für Dungeons & Dragons, in dem ihr Charaktere erstellen und Kämpfe austragen könnt.

Wer zur Hölle ist Bob?

Die obige Beschreibung von Bob umreißt gemäß der Statistik den wohl gewöhnlichsten DnD-Helden, den ihr euch vorstellen könnt. Hier fallen alle Eigenschaften zusammen, die die statistischen Ranglisten anführen. Heißt die am häufigsten gewählte Klasse, das am häufigsten gewählte Volk, das Durchschnittsalter der Charaktere, ihr durchschnittliches Level und ja, auch der am häufigste gewählte Name.

Es klingt absurd, aber zumindest innerhalb von DnD Beyond wird für die Heldencharaktere kein Name so oft ausgewählt wie Bob. Und das nicht nur im Jahr 2023, schon im Vorjahr stand Bob ganz oben auf der Liste.

Bob ist der häufigste Name in den Forgotten Realms. Link ist stark im Kommen und Bruno wird unbeliebter.

Es wirkt dabei sehr absurd, dass in einer so bunten Welt wie der von Dungeons & Dragons ausgerechnet Menschen, Kämpfer und der Name Bob derart häufig gewählt werden. Aber offenbar flüchten wir uns gerne ins Alltägliche .

Interessanter Fakt am Rande: Dass der Name Eddie deutlich weniger gewählt wurde als noch im Vorjahr, hängt mit Stranger Things zusammen. 2022 lief bekanntlich die vierte Staffel und der liebenswerte Dungeon Master Eddie hat die Herzen vieler Fans im Sturm erobert. Jetzt nimmt seine Popularität offenbar wieder ab.

Weitere spannende Statistiken

Neben der Erkenntnis, dass niemand häufiger gespielt wird als Bob, liefern die Statistiken von DnD Beyond aber noch jede Menge weitere interessante Einblicke. Beispielsweise erscheint es ziemlich kurios, dass das Durchschnittsalter bei 28 liegt, wo doch Zwerge, Elfen oder Gnome auch weit über 100 Jahre alt werden können.

Außerdem hat Baldur's Gate 3 natürlich selbst hier seinen Spuren hinterlassen. Beispielsweise konnten vorgefertigte Versionen vieler Begleiter heruntergeladen werden und kein Begleiter wurde dabei öfter ausgewählt als der gute alte Gale.

Unter DnD Beyond Usern ist Gale der beliebteste Baldur's-Gate-3-Begleiter

Gnome hatten es 2023 wohl besonders schwer. Sie sind das einzige Volk, das in den Grundregeln vorkommt und es trotzdem nicht in die Top 10 der häufigsten Völker geschafft hat. Sie landen knapp hinter den Genasi, wobei es sich um elementare humanoide Wesen handelt.

Auch die mobile App von DnD Beyond wurde reichlich genutzt und hat dabei ganze 141 Millionen Würfelwürfe generiert. Obendrein wurden mithilfe der App stolze sieben Millionen Zaubersprüche gewirkt - von denen ein Großteil offenbar der Feuerball war. Ein klassischer Zauber, der zurecht für seine Effektivität geschätzt wird.

Die ganze Statistik gibt natürlich keine vollständige Übersicht über alle Menschen, die 2023 Dungeons & Dragons gespielt haben, sondern eben nur über den Teil, der dafür DnD Beyond nutzte. Außerdem zählen oft auch Menschen hinzu, die vielleicht einfach nur aus Spaß einen Charakter gebaut haben, ihn aber nie verwenden wollten. Wer weiß also, wie viel Bobs da draußen tatsächlich gegen Vecna kämpfen.